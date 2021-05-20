快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

透過手機拍攝皮膚外觀 Google如何判斷身體健康狀態？

聯合新聞網 / 楊又肇

先前利用深度學習方式，讓使用者能藉由Pixel手機的鏡頭量測心率與呼吸，在此次Google I/O 2021時，Google更進一步由Google Health健康長Karen DeSalvo博士說明如何藉由人工智慧更快協助判斷身體狀況。

由於皮膚狀態可以反應許多身體內部問題，例如皮膚顏色改變、長出疹子，或是出現異常斑點，往往會是內臟或內分泌系統出現問題，甚至可能會有皮膚癌等風險。

而在目前疫情影響之下，不少人會透過網路查詢內容，藉此確認自己的皮膚狀況是否異常，同時在部分醫療資源仍未普及地區，同樣也會藉由網路查找病徵，但通常會面臨難以藉由自身能力判斷實際病況，造成自己嚇自己，或是因此忽略潛在疾病影響。

因此，比照過去可藉由Pixel手機量測心率及呼吸狀態的作法，Google也運用288組事先完成訓練模型，讓使用者能直接透過手機鏡頭拍攝三張皮膚患部不同角度照片，即可快速比對皮膚狀態是否正常，或是可能罹患何種病況。

依照說明，此288組訓練模型源自數千張健康皮膚照片，以及65000張臨床皮膚症狀照片進行比對訓練，其諸更加入年齡、皮膚狀態、膚色、性別等判斷條件，藉此讓識別結果更貼近正確。

不過，Google仍強調此項技術並非作為醫療診斷使用，而是協助使用者能以更快方式判斷個人身體狀況。

而類似應用，Google也利用人工智慧技術協助檢視胸腔X光片中是否有結核病狀，讓醫師能更有效率診斷病人健康狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Google Pixel

延伸閱讀

Google新功能齊發 整合穿戴平台、相簿能上鎖

全球重視隱私！Google強調不賣隱私、強化管理

Google Wrokspace增加可供線上共同討論、彙整想法的智慧畫布功能

Google打造全新「LaMDA」自然語言模型框架 讓冥王星、紙飛機能擬人化對話

相關新聞

居然還有效？西班牙男子用斷掉的手指 成功解鎖三星Galaxy A系列手機

不少手機現在都已經支援了螢幕下指紋辨識，讓人可以更直覺的解鎖手機。而螢幕下指紋辨識主要分為超聲波和光學兩種技術，讓系統正確辨識用戶的指紋並解鎖，不過近期有個有趣的消息，西班牙有一名男子，意外的使用自己斷掉的手指頭，成功解鎖了三星 Galaxy A20

榮耀揭曉新款中階5G手機Play 5 類iPhone 12直角平面框體

榮耀稍早公布新款中階手機Play 5，並且採用聯發科天璣800U處理器，同時在機身也採用類似iPhone 12系列的直角平面框體設計。

不到新台幣6千！Sony於日本揭曉5.5吋Xperia Ace II 鎖定小尺寸需求

延續2019年於日本市場推出的小尺寸手機Xperia Ace，配合NTT Docomo夏季新機發表內容，Sony也同步揭曉新款Xperia Ace II。

OPPO將於5/27揭曉Reno 6系列 同步公布「標準款、規格強化版」外觀

OPPO稍早確認將於5月27日晚間6點揭曉Reno 6系列手機，同時也確定由藝人周冬雨擔任中國地區品牌代言人，將會推出標準款Reno 6，以及規格強化版本的Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+。

樂視手機再次回歸中國市場競爭 同樣著眼生態鏈發展模式

隨著樂視公布換上mini LED面板設計、售價人民幣6999元的新款超級電視M65公布，過去樂視推出的超級手機確定將會再次回歸市場競爭，同時也確認將擴展樂視產品生態鏈。

三星再以Galaxy S21為基礎 推出2021年東京奧運「藍金配色」客製機

去年推出以Galaxy S20+為基礎的2020年東京奧運客製機種，最終因為疫情影響，使得奧運決定延後一年舉辦，因此沒有引起太大關注。不過，隨著東京奧運仍計畫維持在今年夏季舉辦，三星也再次以今年推出的Galaxy S21推出奧運客製機種。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。