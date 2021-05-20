透過手機拍攝皮膚外觀 Google如何判斷身體健康狀態？

先前利用深度學習方式，讓使用者能藉由Pixel手機的鏡頭量測心率與呼吸，在此次Google I/O 2021時，Google更進一步由Google Health健康長Karen DeSalvo博士說明如何藉由人工智慧更快協助判斷身體狀況。

由於皮膚狀態可以反應許多身體內部問題，例如皮膚顏色改變、長出疹子，或是出現異常斑點，往往會是內臟或內分泌系統出現問題，甚至可能會有皮膚癌等風險。

而在目前疫情影響之下，不少人會透過網路查詢內容，藉此確認自己的皮膚狀況是否異常，同時在部分醫療資源仍未普及地區，同樣也會藉由網路查找病徵，但通常會面臨難以藉由自身能力判斷實際病況，造成自己嚇自己，或是因此忽略潛在疾病影響。

因此，比照過去可藉由Pixel手機量測心率及呼吸狀態的作法，Google也運用288組事先完成訓練模型，讓使用者能直接透過手機鏡頭拍攝三張皮膚患部不同角度照片，即可快速比對皮膚狀態是否正常，或是可能罹患何種病況。

依照說明，此288組訓練模型源自數千張健康皮膚照片，以及65000張臨床皮膚症狀照片進行比對訓練，其諸更加入年齡、皮膚狀態、膚色、性別等判斷條件，藉此讓識別結果更貼近正確。

不過，Google仍強調此項技術並非作為醫療診斷使用，而是協助使用者能以更快方式判斷個人身體狀況。

而類似應用，Google也利用人工智慧技術協助檢視胸腔X光片中是否有結核病狀，讓醫師能更有效率診斷病人健康狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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