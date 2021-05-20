三星計畫推出更便宜的Galaxy A22 5G 新台幣7千元有找

在中國手機業者持續讓5G連網手機價格帶降低之際，三星顯然也計畫讓旗下5G連網手機價格變得更親民化，藉此爭取更多5G連網手機銷售機會。

在稍早曝光的Galaxy A22 5G，將會成為三星目前最低價位設定的5G連網手機。

在此之前，三星最低價位設定的5G連網手機為Galaxy A32 5G，建議售價為205美元，今年初在台灣市場公布價格則是新台幣8490元。因此，如果Galaxy A22 5G鎖定更低價位，預期會控制在200美元以下，亦即新台幣約6000元至7000元區間價位。

依照消息指稱，Galaxy A22 5G將配置Full HD+解析度的6.4吋LCD螢幕，搭配聯發科天璣700處理器，同樣主打支援快充技術的5000mAh電池電量，並且搭配4800萬畫素廣角鏡頭，以及另外兩顆500萬畫素與200萬畫素配置的主相機模組。

除了5G連網規格版本，消息更指稱三星還會額外推出Galaxy A22 4G LTE版本，但硬體規格將會換上AMOLED螢幕，並且在主相機模組增加另一顆200萬畫素鏡頭。

以市場定位來看，Galaxy A22 5G依然是為了東南亞市場布局準備，因此考量市場仍有4G LTE連網使用需求，依然將以雙規格版本形式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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