科技始終來自人性！Google Pixel 幫助聽障爸爸與兒子首次通電話

最近 Google 為了宣傳 Pixel 手機的獨特功能，在 YouTube 分享一系列的《True Pixel Stories》影片，其中一部影片敘述 55 歲的聽障父親 Matthew 利用 Google Pixel 手機與兒子「講電話」的故事，不僅影片感人肺腑，也應證了「科技始終來自於人性」這句多年前的廣告台詞。

圖片及資料來源：androidcommunity

Matthew 是一位有 2 個兒子的失聰父親，由於天生失聰，他需要戴著電子耳搭配唇語才能與他人溝通，這樣的溝通方式在平常生活來看一切都好，但問題是 Matthew 的小兒子 Harry 人在香港。

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Matthew 透露他和小兒子 Harry 平常雖然會使用 Zoom 或 WhatsApp 視訊軟體見面聊天，但實際使用卻是有些困難，因為視訊是 2D 畫面，無法完整呈現唇語效果，因此讀唇語時容易會有失誤。

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然而讓 Matthew 沒想到的是 Google Pixel 手機的即時字幕功能可以把兒子所說的每一句話變成即時字幕，即使沒辦法當下看到孩子的表情，但至少能知道兒子究竟在說些什麼。在 Matthew 第一次使用即時字幕功能時，他呆了數秒，完全不敢置信。

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遠在香港的兒子 Harry 則是對老爸說，這是我們第一次「講」電話。簡單的一句話，不僅呈現了聽障人士的困境，也印證了科技來自人性，手機可以發揮許多不同的功能。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》androidcommunity

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