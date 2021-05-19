果粉對iPhone 13的許願清單！2件事比「縮小瀏海」更重要

快來看看國外讀者和你想的一不一樣

美國 SellCell 最近針對果粉們進行有關 iPhone、iPad、iMac 和 AirTag 等產品的調查，其中在 3000 多名的受訪者中，約有 21% 的人最期待 iPhone 13 可以重新加入 Touch ID 指紋辨識，希望未來蘋果能在新的 iPhone 中快快加入螢幕下指紋辨識的技術，增加手機解鎖的方便性

首先帶大家來看看美國消費者們對於 iPhone 13 的期待，受到疫情影響，大多數的人認為，指紋辨識解鎖手機會比用 Face ID 來得更直覺，因此有 21% 表示希望能再度加入 Touch ID，另外，有 17% 的人希望 iPhone 13 能擁有更高的螢幕更新率，以獲得更流暢的螢幕體驗，而有 15% 的人希望可以縮小螢幕頂端的瀏海大小，這部分感覺是有望的，因為之前曝光的 iPhone 13 Pro Max 模型機的瀏海的確有縮小，再來就是有 12% 的人希望充電的豆腐頭可以回歸（但我覺得不太可能），11% 的人期許未來 iPhone 能擁有更大的電池容量，8.2% 的人希望能升級相機功能，6.8％ 的人希望可以看到處理器能有所升級

關於 AirTag，這次有 61% 的受訪者表示有意願購買，在這些想買 AirTag 的人當中，其中有 42% 的人認為 AirTag 可和尋找 App 互相搭配出良好的尋物作用，19% 的人認為 AirTag 的性價比很高所以值得買，而大多數人都會想把 AirTag 用來找自己的鑰匙或錢包

而上月在春季發表會上亮相的新款 iMac，最大的亮點之一，就是這次蘋果一口氣推出了七種新顏色，其中有 14% 的人心動想買，在這些人當中，有 33.4% 的人覺得藍色最好看，而第二受歡迎的則是經典的銀色（有 30.1% 的用戶表示喜歡）；另外，有 82% 的人希望未來蘋果能夠將 Face ID 加入 iMac 和蘋果筆電中

以上就是 SellCell 針對國外讀者做的蘋果產品調查結果，使用 iPhone 的你未來如果有打算要換新手機的話，會最期待蘋果加入哪一項功能呢？我要先敲碗投給 Touch ID 一票，疫情橫行的戴口罩時期，指紋解鎖真的比 Face ID 解鎖還要方便，還是你也等不及 AirTag 的上市了嗎？ 歡迎留言和我們分享！

（新聞來源：SellCell）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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