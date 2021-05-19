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果粉對iPhone 13的許願清單！2件事比「縮小瀏海」更重要

聯合新聞網 / 電獺少女
圖片來源：Apple
圖片來源：Apple

快來看看國外讀者和你想的一不一樣

美國 SellCell 最近針對果粉們進行有關 iPhone、iPad、iMac 和 AirTag 等產品的調查，其中在 3000 多名的受訪者中，約有 21% 的人最期待 iPhone 13 可以重新加入 Touch ID 指紋辨識，希望未來蘋果能在新的 iPhone 中快快加入螢幕下指紋辨識的技術，增加手機解鎖的方便性

首先帶大家來看看美國消費者們對於 iPhone 13 的期待，受到疫情影響，大多數的人認為，指紋辨識解鎖手機會比用 Face ID 來得更直覺，因此有 21% 表示希望能再度加入 Touch ID，另外，有 17% 的人希望 iPhone 13 能擁有更高的螢幕更新率，以獲得更流暢的螢幕體驗，而有 15% 的人希望可以縮小螢幕頂端的瀏海大小，這部分感覺是有望的，因為之前曝光的 iPhone 13 Pro Max 模型機的瀏海的確有縮小，再來就是有 12% 的人希望充電的豆腐頭可以回歸（但我覺得不太可能），11% 的人期許未來 iPhone 能擁有更大的電池容量，8.2% 的人希望能升級相機功能，6.8％ 的人希望可以看到處理器能有所升級

關於 AirTag，這次有 61% 的受訪者表示有意願購買，在這些想買 AirTag 的人當中，其中有 42% 的人認為 AirTag 可和尋找 App 互相搭配出良好的尋物作用，19% 的人認為 AirTag 的性價比很高所以值得買，而大多數人都會想把 AirTag 用來找自己的鑰匙或錢包

而上月在春季發表會上亮相的新款 iMac，最大的亮點之一，就是這次蘋果一口氣推出了七種新顏色，其中有 14% 的人心動想買，在這些人當中，有 33.4% 的人覺得藍色最好看，而第二受歡迎的則是經典的銀色（有 30.1% 的用戶表示喜歡）；另外，有 82% 的人希望未來蘋果能夠將 Face ID 加入 iMac 和蘋果筆電中

以上就是 SellCell 針對國外讀者做的蘋果產品調查結果，使用 iPhone 的你未來如果有打算要換新手機的話，會最期待蘋果加入哪一項功能呢？我要先敲碗投給 Touch ID 一票，疫情橫行的戴口罩時期，指紋解鎖真的比 Face ID 解鎖還要方便，還是你也等不及 AirTag 的上市了嗎？ 歡迎留言和我們分享！

（新聞來源：SellCell

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 口罩 iPhone 12 iPhone 13 Touch ID AirTag Face ID

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