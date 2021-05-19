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Sony Mobile第一款中階5G手機！Xperia 10 III確定5月下旬進駐台灣 售價12990元

聯合新聞網 / 楊又肇

日前揭曉的Xperia 10 III，今日 (5/18)正式宣布在台上市資訊，將以新台幣12990元銷售，預計在5月下旬推出。

依照Sony Mobile說明，Xperia 10 III不僅是此定位機種第一款支援5G連網手機，更是Sony Mobile推出的第40款支援防水防塵設計的手機產品。

而定位在中階市場需求，Xperia 10 III採用Qualcomm Snapdragon 690處理器，配置6GB記憶體及128GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，但僅支援18W有線快充，同樣未加入支援無線充電

同時，今年更新的Xperia 10 III在機身設計縮短3mm長度，寬幅也縮減1mm，重量則是169公克，比去年推出的Xperia 10 II約小一些，但厚度則額外增加1mm。

除了維持使用6吋OLED面板，更加入HDR、Trliluminos Display for mobile技術，讓螢幕顯示色彩、畫面可以更加鮮豔、真實，機身也維持搭載IP65/IP68防水防塵，機身配色則提供帶有水嫩感的水漾黑、水漾白、水漾藍、水漾粉四款配色，機身則對應IP65/IP68等級防水防塵設計。

背後主相機則分別配置800萬畫素、16mm焦段的超廣角鏡頭，以及1200萬畫素、27mm焦段的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、54mm焦段的長教鏡頭。至於相機功能則分別支援場景識別模式，以及可自動拉高快門的寵物拍攝模式，另外也對應自動曝光10fps連拍、低光拍攝、背光臉部清晰拍攝 (開啟HDR)等拍攝效果。

針對夜拍部分，Xperia 10 III更加入獨立夜拍模式，讓使用者能更方便透過手持進行低光環境拍攝，同時也強化高反差光亮環境成像效果。

在聲音體驗部分，Xperia 10 III也支援Hi-Res Audio、DSEE Ultimate數位音訊解碼，並且保留3.5mm耳機孔。同時，Sony Mobile此次在台上市更與KKBOX合作支援其Hi-Fi無損音質內容播放效果。

Xperia 10 III預計於今年5月下旬在台上市，建議售價部分將以新台幣12990元銷售 (電信通路則會在6月1日開放銷售)，而從開賣至6月底在全台銷售通路購買Xperia 10 III，並且上網完成登錄，即可獲得「風格選物大禮包」，內容物包含: 3C硬殼收納包、簡約桌上型吸塵器、真空不鏽鋼保溫杯。

另外，若是在Sony Mobile行動通訊專賣店購買Xperia 10 III，則將額外讓手機保固延長至2年，並且額外加贈KKBOX Hi-Fi無損音質首二個月免費暢聽。

針對近期防疫期間購機需求，Sony Mobile則是規劃行動通訊專賣店預約服務，可讓消費者出發前先與店家聯繫，並且安排1對1服務，透過完整清潔消毒服務與安全指示，藉此安心體驗、購買新機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 Sony 5G

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