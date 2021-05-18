快訊

備轉僅7.4%！台電估今用電量比昨高 供電警戒橘燈只差一步

老頑固OUT！南韓為何推出「防彈老年團」？

夏普揭曉AQUOS R6 確定與徠卡共同合作鏡頭技術、搭載1吋感光元件

聯合新聞網 / 楊又肇

夏普稍早確定推出與徠卡共同合作鏡頭技術的新款智慧型手機AQUOS R6，並且採用面積高達1吋設計的感光元件，搭配7片組鏡頭設計提高拍攝影像畫質。

依照夏普說明，包含感光元件、鏡頭，以及包含畫質調整與相機系統均與徠卡合作設計，強調可拍攝臨場空氣感的成像效果，同時也能提高暗部拍攝時的細節表現。

而此次確定與夏普合作，更顯示徠卡過去幾年與華為獨家合作關係已經結束，甚至先前也有消息指稱除了夏普，包含小米、榮耀都會與徠卡合作鏡頭技術。

硬體方面，AQUOS R6採用可對應120Hz畫面更新率、1Hz-240Hz觸控反應率、2730 x 1260解析度的6.6吋Pro IGZO OLED面板設計，對應最高2000nits亮度表現、2000萬：1動態對比，以及10億色表現，另外也搭載Qualcomm 3D Sonic Max螢幕下指紋辨識，並且加大感應識別面積，讓使用者能更快完成身分驗證，而長按指紋辨識區塊也能快速啟動電子支付功能。

處理器則確定採用Snapdragon 888，搭配12GGB記憶體、128GB儲存容量，可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，並且搭載5000mAh電池容量。相機方面，則分別搭載f/1.23光圈設計的1260萬畫素視訊鏡頭，以及f/1.9光圈設計的2020萬畫素主相機鏡頭，配置Summicron f/1.9 7片式鏡片組，對應電子防震與用於輔助對焦的ToF模組，並未搭載其他鏡頭設計。

至於機身方面則採用IPX5・IPX8/IP6X防水防塵設計，手機也保留3.5mm耳機孔。

AQUOS R6預計在日本市場推出黑色與白色款式，分別將搭配Docomo與SoftBank資費方案銷售，目前暫時還無法確認是否會在台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

徠卡 夏普

延伸閱讀

鴻海旗下夏普攻電動車 將供應Fisker車載螢幕

不僅與夏普合作 傳徠卡也會與小米、vivo等手機業者合作

夏普今年獲利 看增43%

ZenFone 8 Flip開箱！180度上掀鏡頭、換上S888處理器 售價20990元起

相關新聞

夏普揭曉AQUOS R6 確定與徠卡共同合作鏡頭技術、搭載1吋感光元件

夏普稍早確定推出與徠卡共同合作鏡頭技術的新款智慧型手機AQUOS R6，並且採用面積高達1吋設計的感光元件，搭配7片組鏡頭設計提高拍攝影像畫質。

不僅與夏普合作 傳徠卡也會與小米、榮耀等手機業者合作

先前有消息顯示徠卡將結束過去幾年與華為的合作，進而轉向與夏普合作。後續更有說法透露徠卡將改變過去僅與特定業者合作模式，包含夏普、小米與榮耀都可能會是接下來合作對象。

「M1版本iPhone 13」概念設計欣賞！竟這樣幹掉瀏海

在最新 iPad Pro 搭載電腦等級的蘋果 M1 晶片後，人們開始猜測今年 iPhone 13 會不會不是搭載 A15 仿生晶片，也是用 M1 晶片？本週設計師 Antonio De Rosa 就推出了一款採用 M1 晶片的新 iPhone 設計，而且將前置攝像鏡頭和傳感器移至顯示螢幕右側上方。

最便宜的S888手機來了！realme GT陸版開箱 拍照、遊戲快速上手實測 售價NT$15,990

獺友們還記得三月初剛發表的「realme GT」旗艦機嗎～這款超高性價比手機不僅搭載最新高通驍龍 888 處理器、還支援 120Hz 螢幕更新率和 65W 快充，重點！當時發表會公布的售價只要人民幣 2,799 起，真的很佛啊！完全不負 realme 要做「同價位帶最強機種」的品牌精神！而 realme GT 也於 4/28 正式在台灣開放預購了，一起跟著宇恩快速上手、看一下這款手機的重點特色吧！

台積電6nm製程打造 聯發科揭曉天璣900處理器鎖定中高階5G手機

在先前有消息曝光後，聯發科正式揭曉以台積電6nm製程打造的天璣900處理器，藉此對應高階5G連網手機使用需求。

萬元有找！小米最輕薄的5G手機 小米11 Lite 5G亮眼玩色登場

想要買時尚搶眼的5G手機又有新選擇！小米台灣推出宣布推出小米11系列的真輕薄旗艦－小米11 Lite 5G，以159g的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。