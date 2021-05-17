快訊

台中新確診小六女童足跡曝光！曾與外婆參加中南部進香團

麥當勞雙北門市「全日停止內用」！5月28日前僅能外帶外送

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不僅與夏普合作 傳徠卡也會與小米、vivo等手機業者合作

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有消息顯示徠卡將結束過去幾年與華為的合作，進而轉向與夏普合作。後續更有說法透露徠卡將改變過去僅與特定業者合作模式，包含夏普、小米與榮耀都可能會是接下來合作對象。

由於華為近期受到美國政府技術出口禁令影響，導致目前在市場上的銷量大幅衰減，甚至市佔已經被OPPO等業者超越，同時也藉由拆分榮耀品牌藉此躲避美國禁令影響，因此徠卡有可能希望藉由終止與華為獨家合作關係，進而擴大與更多手機品牌合作，進而爭取更多發展機會。

類似的作法，包含蔡司與HMD Global、Sony，以及vivo均有合作關係，因此徠卡接下來有可能也會採取相同作法。

而先前原本有消息指稱夏普計畫在5月10日揭曉新款手機Aquos R6，並且將宣布與徠卡合作關係，但後續似乎因為部分因素延期。不過，夏普顯然計畫在日本時間5月17日下午3點舉辦發表活動 (台灣時間5月17日下午2點)，預期會揭曉Aquos R6手機，同時也預期將宣布與來卡合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 日本

延伸閱讀

無視美國勸阻 華為對亞非拉多國提供雲端與政府e化設施及服務

黑色調設計的小米降噪耳機Pro亮相 搭載三種主動降噪模式、減緩耳壓設計

輕量旗艦小米11 Lite 5G 小米智慧顯示器P1系列55型、50型同步登台

小米推新TV 供應鏈受惠

相關新聞

「M1版本iPhone 13」概念設計欣賞！竟這樣幹掉瀏海

在最新 iPad Pro 搭載電腦等級的蘋果 M1 晶片後，人們開始猜測今年 iPhone 13 會不會不是搭載 A15 仿生晶片，也是用 M1 晶片？本週設計師 Antonio De Rosa 就推出了一款採用 M1 晶片的新 iPhone 設計，而且將前置攝像鏡頭和傳感器移至顯示螢幕右側上方。

不僅與夏普合作 傳徠卡也會與小米、vivo等手機業者合作

先前有消息顯示徠卡將結束過去幾年與華為的合作，進而轉向與夏普合作。後續更有說法透露徠卡將改變過去僅與特定業者合作模式，包含夏普、小米與榮耀都可能會是接下來合作對象。

最便宜的S888手機來了！realme GT陸版開箱 拍照、遊戲快速上手實測 售價NT$15,990

獺友們還記得三月初剛發表的「realme GT」旗艦機嗎～這款超高性價比手機不僅搭載最新高通驍龍 888 處理器、還支援 120Hz 螢幕更新率和 65W 快充，重點！當時發表會公布的售價只要人民幣 2,799 起，真的很佛啊！完全不負 realme 要做「同價位帶最強機種」的品牌精神！而 realme GT 也於 4/28 正式在台灣開放預購了，一起跟著宇恩快速上手、看一下這款手機的重點特色吧！

台積電6nm製程打造 聯發科揭曉天璣900處理器鎖定中高階5G手機

在先前有消息曝光後，聯發科正式揭曉以台積電6nm製程打造的天璣900處理器，藉此對應高階5G連網手機使用需求。

萬元有找！小米最輕薄的5G手機 小米11 Lite 5G亮眼玩色登場

想要買時尚搶眼的5G手機又有新選擇！小米台灣推出宣布推出小米11系列的真輕薄旗艦－小米11 Lite 5G，以159g的...

vivo V21 5G「自拍旗艦」登台 主打4400萬畫素柔光自拍效果

日前宣佈換上Qualcomm Snapdragon 870處理器的X60系列手機後，vivo再次於台灣市場宣布推出自拍旗艦手機vivo V21 5G。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。