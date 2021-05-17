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不僅與夏普合作 傳徠卡也會與小米、vivo等手機業者合作
先前有消息顯示徠卡將結束過去幾年與華為的合作，進而轉向與夏普合作。後續更有說法透露徠卡將改變過去僅與特定業者合作模式，包含夏普、小米與榮耀都可能會是接下來合作對象。
由於華為近期受到美國政府技術出口禁令影響，導致目前在市場上的銷量大幅衰減，甚至市佔已經被OPPO等業者超越，同時也藉由拆分榮耀品牌藉此躲避美國禁令影響，因此徠卡有可能希望藉由終止與華為獨家合作關係，進而擴大與更多手機品牌合作，進而爭取更多發展機會。
類似的作法，包含蔡司與HMD Global、Sony，以及vivo均有合作關係，因此徠卡接下來有可能也會採取相同作法。
而先前原本有消息指稱夏普計畫在5月10日揭曉新款手機Aquos R6，並且將宣布與徠卡合作關係，但後續似乎因為部分因素延期。不過，夏普顯然計畫在日本時間5月17日下午3點舉辦發表活動 (台灣時間5月17日下午2點)，預期會揭曉Aquos R6手機，同時也預期將宣布與來卡合作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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