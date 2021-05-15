「M1版本iPhone 13」概念設計欣賞！竟這樣幹掉瀏海
在最新 iPad Pro 搭載電腦等級的蘋果 M1 晶片後，人們開始猜測今年 iPhone 13 會不會不是搭載 A15 仿生晶片，也是用 M1 晶片？本週設計師 Antonio De Rosa 就推出了一款採用 M1 晶片的新 iPhone 設計，而且將前置攝像鏡頭和傳感器移至顯示螢幕右側上方。
從上面的 Apple iPhone M1 Concept 影片能看到，概念設計是令人驚奇和有趣的：你可以創造一些實際上不存在的東西，沒有界限。這是一個概念，夢想著我們可以在假設的iPhone 13上擁有最好的功能。
你喜歡這款 M1 iPhone 概念設計嗎？
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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