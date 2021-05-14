最便宜的S888手機來了！realme GT陸版開箱 拍照、遊戲快速上手實測 售價NT$15,990

這次開箱的是陸版的唷～

獺友們還記得三月初剛發表的「realme GT」旗艦機嗎～這款超高性價比手機不僅搭載最新高通驍龍 888 處理器、還支援 120Hz 螢幕更新率和 65W 快充，重點！當時發表會公布的售價只要人民幣 2,799 起，真的很佛啊！完全不負 realme 要做「同價位帶最強機種」的品牌精神！而 realme GT 也於 4/28 正式在台灣開放預購了，一起跟著宇恩快速上手、看一下這款手機的重點特色吧！

盒裝開箱

這次我們拿到的 realme GT 是陸版的，在外包裝的部分陸版寫的是「真我 GT」，不過在台上市的版本會是「realme GT」，同時盒裝上的簡體字也都會是繁體字喔～

盒裝內附有說明書、手機軟殼及充電配件，台版的充電頭會採用 Type-C 接孔，並支援最高 65W 快充

機身細看

realme GT 的機身採用 3D 玻璃，手感十分溫潤並且貼合手掌，不過玻璃材質還是比較容易沾指紋，建議大家可以勤勞點擦拭！而目前台灣只會先開賣我們手上的「深海飛艇」這個顏色，在外觀設計上它融入了賽車的靈感，我自己覺得把手機握在手上擺動時所產生的線條感很有賽車奔馳的速度感，我滿喜歡這個概念的，而且也不會過度張揚，是不管男生女生都可以駕馭的顏色！另一色「曙光」的上市消息則還要再等等囉！

▼機身右側為電源鍵；左側有 SIM 卡卡槽（支援 5G+5G 雙卡雙待）和音量鍵；底部則有 3.5mm 耳機孔和 Type-C 接孔

正面的部分 realme GT 配備 6.43 吋的 SuperAMOLED 挖孔螢幕，支援最高 120Hz 的螢幕更新率，不論是日常在瀏覽網頁、滑社群、看影片或是玩遊戲時都可以有更滑順的畫面效果，另外螢幕支援 100% DCI-P3 色域和 98% NTSC 色彩飽和度，我覺得整體的顯色是很舒服耐看的，真實飽和但又不會過度濃郁

亮點規格＆快速實測

關於 realme GT 的重點規格也幫獺友們快速複習一下，它搭載高通驍龍 888 5G 處理器、我們手上陸版的配置為 12GB RAM＋ 256GB ROM（台灣上市的會是 8GB RAM＋256GB ROM 的版本）、電池容量為 4500mAh 並支援 65W 快充，除此之外還具備 3D 鋼化水冷散熱技術、支援 Wi-Fi 6、NFC 和藍牙 5.2，整體規格算是十分高階，使用安兔兔跑分也跑出了 82 萬分的成績！

遊戲的部分有測試了《王者榮耀》以及《和平精英》兩款遊戲，兩者皆在畫質開最高的情況下玩一個小時，《王者榮耀》全程穩定維持 90 幀，掉電量為 18%，溫度最高為 34.6 度；而《和平精英》的掉電量為 13%、溫度最高為 32.6 度。以上數據就給獺友們參考看看！

realme GT 配備三主鏡頭，分別採用 6400 萬畫素主鏡頭＋800 萬畫素廣角鏡頭＋200 萬畫素微距鏡頭，拍攝的部分支援 AI 場景辨識、超級夜景模式還有超級夜景錄影 2.0；前鏡頭則是 1600 萬畫素

以下的圖片都有開啟 AI 智慧場景辨識來做拍攝，我自己很喜歡 realme GT 拍出來的風格，顏色十分飽和討喜，物體線條都很清晰，景深效果也很自然；但用超廣角模式拍攝的話周圍兩側的解析度會感覺得出有落差唷～

很開心可以看到 realme GT 這款旗艦機在發表後不久就進到台灣，目前手機也已經正式開賣了，如果近期想要在兩萬元的預算內找一支高 CP 值旗艦機，那 realme GT 我認為會是十分有競爭力的候選人，有 S888、有 5G、有快充、拍照和遊戲表現都很不錯！看來宇恩爸的 realme XT 可以退休了換這支啦～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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