精緻日系家電業者BALMUDA 將於今年與Kyocera合作打造5G連網手機

以精緻日系風格著名的家電業者BALMUDA，稍早證實將與Kyocera (京瓷)攜手合作，預計在今年11月推出旗下首款5G連網手機產品，正式進軍目前競爭激烈的智慧型手機市場。

依照BALMUDA說明，將以旗下製作家電產品經驗挑戰手機市場，同時在本身未有生產智慧型手機產線情況下，將與Kyocera合作代工生產事宜，最快會在今年11月正式推出首波5G連網手機產品。

不過，目前BALMUDA計畫推行手機產品將僅在日本境內市場銷售，除了將與電信業者Softbank合作資費綁定銷售，同時也會以空機形式 (SIM free)於日本市場銷售。

目前暫時還無法確認BALMUDA預計推出首波5G連網手機，是否會由BALMUDA自行設計，或是僅以貼牌形式推出，但以BALMUDA品牌名稱推出的手機產品，或許將會吸引不少BALMUDA產品粉絲青睞。

這樣的發展模式，顯然與小米等原本以手機產品製作為主的業者跨入智慧家電市場，採取完全相反的發展模式，因此也讓不少人好奇在過去從來沒有投入手機市場發展的BALMUDA，會以什麼樣的情況踏入手機市場競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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