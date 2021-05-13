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vivo V21 5G「自拍旗艦」登台 主打4400萬畫素柔光自拍效果

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈換上Qualcomm Snapdragon 870處理器的X60系列手機後，vivo再次於台灣市場宣布推出自拍旗艦手機vivo V21 5G。

vivo V21 5G採Full HD+解析度、支援90Hz畫面更新率的6.44吋AMOLED螢幕，搭載聯發科天璣800U處理器，以及8GB記憶體與128GB儲存容量，甚至可額外調用3GB儲存容量作為記憶體緩衝空間，電池容量則採4000mAh設計，支援33W有線閃充，機身顏色則提供「厭世藍調」與「奇幻電音」兩款配色。

而鏡頭方面，則分別搭載具備前置雙柔光燈的4400萬畫素、OIS光學防震視訊鏡頭，主鏡頭則搭載6400萬高畫素廣角鏡頭、具120度拍攝視角的800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬超微距鏡頭，另外搭載一站式編輯功能，即可套用包含磨皮、瘦臉、大眼、瘦顴骨或隆鼻等各種美顏效果，或是在素顏狀況下加上口紅、眉毛、腮紅、眼妝、修容和眼神光等美妝效果，而在自拍功能也能自動修正「大頭」情況。

建議售價部分，vivo V21 5G將以新台幣13990元在台銷售，預計從5月15日起即可搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和亞太電信指定資費，以0元起價格購機，另外也將在全台vivo體驗店、蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、Etmall東森購物、遠傳FriDay購物、myfone購物和神腦生活購物同步開賣，並且可享「業界最長15日新品換貨」、「維修免費到府收送」、「免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等售後保障。

藝人黑嘉嘉使用vivo V21 5G自拍、拍攝：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蝦皮購物 自拍 vivo

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