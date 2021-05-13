「不是與iPhone 12 mini比較」華碩為什麼這次聚焦小尺寸ZenFone 8？

華碩此次同樣推出兩款ZenFone新機，但相較去年推出的ZenFone 7與ZenFone 7 Pro在機身採相同設計，但處理器與鏡頭規格則有明顯不同區隔，此次推出的ZenFone 8與ZenFone 8 Flip則明顯採取不同定位，其中更在ZenFone 8採小尺寸、可單手持握設計，目標是為了搶攻Android市場小巧手機使用需求。

ZenFone 8鎖定小尺寸、單手使用的Android機種市場

雖然華碩強調並非與iPhone 12 mini做比較，卻在說明中強調小尺寸手機雖然已經藉由窄邊框，以及全尺寸螢幕設計改善可視畫面範圍過小問題，但電池依然是難以克服問題。因此，在ZenFone 8的設計中，便著重藉由雙層PCB電路板，搭配中介質 (interposer)設計，讓小尺寸手機內部可騰出更多空間，並且搭配QC 4.0快充與隨附支援30W快充充電器，讓ZenFone 8內建4000mAh高密度電池設計能有更長使用時間。

而之所以選擇讓ZenFone 8採5.9吋螢幕設計，主因在於市場調查發展有高達57%的使用者偏向使用5.8吋至6吋螢幕手機，其次則是6吋至6.3吋，約佔28%，再來才是6.3吋以上機種，僅15%比例，同時偏好尺寸介於5.4吋至5.7吋的比例也還有19%左右，但以目前市場手機多半是以6吋左右，或以上尺寸規格打造，僅部分品牌如蘋果仍提供小於6吋的手機產品 (即新款iPhone SE)，因此預期這些使用需求未來也會開始向5.8吋至6吋之間靠攏。

因此，華碩預期在符合需求的小尺寸機種需求仍有發展空間，加上目前Android手機市場幾乎朝向大尺寸設計為主，僅Sony、三星、Google仍維持提供小尺寸機種，因此預期能挖掘更多市場機會。

不過，華碩認為並非只是將手機螢幕做小就能滿足需求，更要符合單手持握操作，因此在ZenFone 8的設計不僅採用符合持握手感的背蓋曲面設計，更讓表面質感更容易握緊，同時也讓手機長、寬控制在150mm與70mm以下，並且搭配可客製化介面高度的單手操作模式，讓ZenFone 8更符合單手輕鬆操作的使用需求，甚至讓Zenfone 8更容易放在任何褲裝口袋隨身攜帶。

依照華碩說明，雖然讓ZenFone 8維持在小巧尺寸設計，但是藉由讓內部空間更為精簡，因此無需在處理器散熱需求，以及內建電池容量設計妥協，依然可放入Qualcomm旗艦處理器Snapdragon 888與4000mAh電池容量，藉此滿足更多使用者在小尺寸手機上也希望擁有頂規效能、長時間續航電力需求。

▲左為6.67吋、採全尺寸螢幕設計的ZenFone 8 Flip，右為採5.9吋、採開孔螢幕設計的ZenFone 8

ZenFone 8 Flip僅做部分規格與使用體驗升級

至於在此次推出的ZenFone 8 Flip，除了同樣採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，絕大部分設計則幾乎延續去年的Zenfone 7系列設計，除了在可180度上掀鏡頭做了50%強度提昇，讓上掀次數可達30萬次，約可同每天上掀150次情況下，約可對應5年使用壽命，其餘如鏡頭規格、電池設計均與ZenFone 7 Pro相同。

不過，華碩強調在相機軟體演算法有做了調整，其中包含夜間拍攝強化，以及針對近距離物品強化自動對焦效果，讓ZenFone 8 Flip在使用鏡頭直播時，不會出現應對焦物品產生模糊情況。

相較ZenFone 8，此次推出的ZenFone 8 Flip依然著重在拍攝需求，因此維持採用6.67吋螢幕設計，同時更強調藉由180度上掀鏡頭取代視訊鏡頭，因此可讓螢幕以真正全尺寸形式呈現。

▲原廠盒裝依然保留華碩原廠製作保護殼配件

▲ZenFone 8系列盒裝

今年將更高階旗艦定位在ROG Phone 5

與過往產品策略比較的話，ZenFone系列多半主打相機拍攝體驗，而ROG Phone則鎖定高效能遊戲使用需求，但從ZenFone 8、ZenFone 8 Flip整體設計，以及兩者建議售價設計從新台幣18990元起跳來看，華碩此次顯然將ROG Phone 5系列鎖定在更高階的旗艦手機產品，建議售價則設定在新台幣29990元起跳，甚至ROG Phone 5 Pro更以新台幣34990元價格銷售，ROG Phone 5 Ultimate建議售價則是新台幣36990元。

不過，雖然ZenFone 8入門建議售價比ZenFone 8 Flip還低，卻額外推出12GB或16GB記憶體容量，搭配256GB儲存容量版本，而ZenFone 8 Flip卻僅提供8GB記憶體規格設計，加上更新幅度差異，更凸顯華碩此次將重心放在小尺寸的ZenFone 8，並且希望藉此進攻Android市場的小尺寸機種使用需求。

至於未來是否還會持續推出同樣採180度上掀鏡頭設計機種，華碩強調日後市場依然有明顯需求的話，自然會繼續推出採相同設計手機，但顯然也不排除採其他設計的可能性。

▲以產品區隔來看，華碩今年將ROG Phone 5系列定位旗艦手機產品，並且與ZenFone 8系列做更明顯差異化

同場演出：DEVILCASE合作保護殼動眼看

事實上，華碩除了與DEVILCASE合作之外，更延續過往合作模式，再由犀牛盾推出對應ZenFone 8與ZenFone 8 Flip的專屬保護殼。而筆者此次取得的是DEVILCASE針對ZenFone 8與ZenFone 8 Flip打造的保護殼配件。

▲DEVILCASE針對ZenFone 8系列打造的手機保護殼

▲背蓋採透明設計，並且在周邊以抗震材質披覆

▲實際裝上ZenFone 8 Flip

▲實際裝上ZenFone 8

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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