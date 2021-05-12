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你的iPhone電池健康嗎？教你快速查詢電池的「循環次數和健康度」

聯合新聞網 / 電獺少女

剛換手機的我的 iPhone 電池看起來非常健康

相信不少 iPhone 的用戶都知道可以從「設定」>>「電池」中來查看手機的電池健康度，今天要教大家一招透過「捷徑」來查詢電池的循環次數和健康度，只要透過幾個步驟就能輕鬆查詢，來看看要如何操作

什麼是電池循環次數？

首先簡單跟大家說說「充電循環」，當你的蘋果裝置的電量用盡，並再被充滿至 100% 時，就代表進行了一次的充電循環。舉例來說，假設今天我的 iPhone 的電量已剩下 1%，這時候我把它再度充到 100% ，就算完成了一次的充電循環，而如果我今天把手機用到剩 70% 後充電，隔天再把手機用到 30% 時並充電後，也算完成一次充電循環

而當你的 iPhone、iPad 或是蘋果筆電的電池循環次數達到上限後，電池的續航力有可能會變短，蘋果官方也表示，在經過 500 次的充電循環後，電池的健康度大概會掉至 80%，因此你的電池健不健康，手機或平板的續航夠不夠力，其實也會與你日常的充電模式和使用習慣有關係，所以建議大家平時要養成良好的充電習慣呀（搖肩膀）

透過「捷徑」 查詢電池循環次數

接下來教大家要怎麼透過「捷徑」查看 iPhone 的電池循環次數！

🔌 第一步：開啟電池分析資料

點選「設定」>>「隱私權」>>「分析與改進功能」，進到頁面後開啟「分享 iPhone 分析」，這邊有一個小重點要注意，在開啟「分享 iPhone 分析」後，必須要等到隔天，系統才會有手機的電池紀錄

🔌 第二步：儲存 log-aggregated 分析資料

開啟分析功能後，接著點進「分析資料」中，滑滑滑滑到一個檔名開頭為「log-aggregated」的資料（電池紀錄），點進去，並選擇右上角的儲存

而接著再點選「儲存到檔案」，這邊可以再自行選擇要儲存在 iPhone 內或是 iCloud 的雲端空間中，都是可以的

🔌 第三步：執行「電池壽命查詢」捷徑

接個開啟「捷徑」，並執行「電池壽命查詢」的腳本，如果你的手機中已經有安裝「捷徑」的話，可以點選這裡取得此捷徑腳本（這邊貼心提醒，要先從「設定」>>「捷徑」中，開啟「允許不受信任的捷徑」，才可以成功下載並執行這份捷徑的腳本）

接著我們回到「捷徑」，並執行「電池壽命查詢」的腳本，並選擇自己的蘋果裝置

選擇好後，再點選剛才儲存的那份「log-aggregated」數據，接著捷徑就會幫你直接查詢電池的循環次數、電池壽命，還可以一併看到手機的電池容量

以上就是透過捷徑來查詢 iPhone 電池循環次數的簡單教學，大家有空的話可以用用看這麼方法，來幫自己的手機電池健檢一下，瞧瞧它現在到底健不健康

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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