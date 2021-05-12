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蘋果2020年防App詐欺 下架近百萬款新程式

中央社 / 台北12日電

蘋果公司（Apple）今天公布最新數據，2020年應用程式商店App Store阻止超過15億美元（約新台幣417億元）潛藏詐欺風險的交易，並下架隔離近100萬款具有風險、易受攻擊的新App。

蘋果在官網發文說明，自App Store在iPhone上推出的第一天起，就存有各種威脅，隨著時間更迭，在之後幾年，威脅的規模和複雜性也隨之增加，蘋果也擴大應對這些威脅的力道。

在2020年，蘋果結合各種先進技術和專業人員的知識，保護客戶不受到超過15億美元的潛在詐欺交易侵害，包括阻止盜用客戶金錢、資訊和時間的企圖。

蘋果指出，一個App可能在提交審核時尚未完成開發或無法正常運行，或這款App可能不具足夠的機制來調適使用者產生的內容。由於一系列類似的原因，2020年有近100萬款有問題的新App，以及另外近100萬個App更新因此遭拒上架或被刪除。

蘋果也發現，有些開發者帳號是出自詐欺目的而開設。如果開發者的違規行為十分惡劣或反覆發生，違規者將會被逐出Apple Developer Program，並終止其帳號。蘋果在2020年終止47萬個開發者帳號，並拒絕另外20.5萬個開發者註冊，防止這些不良人士向應用程式商店提交App。

詐欺

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