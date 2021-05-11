快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

加入5G連網、強化拍攝功能的Xperia 10 III 確定5/18在台公布上市資訊

聯合新聞網 / 楊又肇

比照過往新機發表模式，Sony Mobile確定將在5月18日於台灣地區公布Xperia 10 III上市資訊，而旗艦手機Xperia 1 III上市時間則可能要再等等。

相較過往推出機種，此次更新的Xperia 10 III換上Qualcomm Snapdragon 690處理器，正式加入5G連網功能，同時也意味Sony Moible在台進入全面5G連網手機產品布局。

硬體規格方面，Xperia 10 III維持使用6吋OLED面板，更加入HDR、Trliluminos Display for mobile技術，讓螢幕顯示色彩、畫面可以更加鮮豔、真實，機身也維持搭載IP65/IP68防水防塵，機身配色則提供帶有水嫩感的黑色、白色、藍色、粉色四款配色。

其他設計，則包含搭載6GB記憶體及128GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，但僅支援18W有線快充，同樣未加入支援無線充電。

相機方面，視訊鏡頭一樣搭載800萬畫素規格，背後主相機則分別配置800萬畫素、16mm焦段的超廣角鏡頭，以及1200萬畫素、27mm焦段的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、54mm焦段的長教鏡頭。至於相機功能則分別支援場景識別模式，以及可自動拉高快門的寵物拍攝模式，另外也對應自動曝光10fps連拍、低光拍攝、背光臉部清晰拍攝 (開啟HDR)等拍攝效果。

聲音體驗部分，Xperia 10 III也支援Hi-Res Audio、DSEE Ultimate數位音訊解碼，並且保留3.5mm耳機孔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xperia Sony

延伸閱讀

不滿只能從PS Store購買PS數位版遊戲 美玩家怒告Sony壟斷

準備讓A接環單眼機種退離市場？Sony重心放在E接環無反機種

你有這台嗎？他路上驚見18年前「超強數位相機」 網：當年超夯

「紫色控」手機比一比！iPhone 12、Sony Xperia、三星Galaxy你愛哪一款？

相關新聞

傳iPhone 13機身變厚 相機模組變大又變凸

AppleInsider網站報導，蘋果公司下一代智慧手機iPhone 13系列（暫定名稱）的機身可能略微增厚，因搭載一些...

加入5G連網、強化拍攝功能的Xperia 10 III 確定5/18在台公布上市資訊

比照過往新機發表模式，Sony Mobile確定將在5月18日於台灣地區公布Xperia 10 III上市資訊，而旗艦手機Xperia 1 III上市時間則可能要再等等。

印度疫情惡化 今年智慧型手機年成長幅度將收斂至8.5％

根據TrendForce表示，自2019年躋身為全球第二大智慧型手機市場的印度，近期因新冠肺炎疫情日趨嚴重，民生經濟再次...

消息指稱華為鴻蒙作業系統 將可對應Qualcomm處理器使用

相關消息指出，華為計畫在鴻蒙作業系統 (HarmonyOS)加入支援Qualcomm處理器，意味在旗下Kirin系列處理器仍受美國禁令影響，造成無法繼續生產情況下，未來依然可藉由Qualcomm處理器製作手機產品。

夏普可能會在即將推出的Aquos R6 加入與徠卡合作鏡頭設計

去年推出旗下首款5G連網手機Aquos R5G之後，夏普預計會在今年推出以Aquos R6為稱的新款手機，同時更預期將與徠卡合作。

韓媒：三星多款新機 提前在8月上市

消息人士透露，全球最大手機製造商三星電子正與南韓電信商洽談，規劃在8月推出平價款旗艦機Galaxy S21 FE和折疊系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。