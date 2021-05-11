加入5G連網、強化拍攝功能的Xperia 10 III 確定5/18在台公布上市資訊

比照過往新機發表模式，Sony Mobile確定將在5月18日於台灣地區公布Xperia 10 III上市資訊，而旗艦手機Xperia 1 III上市時間則可能要再等等。

相較過往推出機種，此次更新的Xperia 10 III換上Qualcomm Snapdragon 690處理器，正式加入5G連網功能，同時也意味Sony Moible在台進入全面5G連網手機產品布局。

硬體規格方面，Xperia 10 III維持使用6吋OLED面板，更加入HDR、Trliluminos Display for mobile技術，讓螢幕顯示色彩、畫面可以更加鮮豔、真實，機身也維持搭載IP65/IP68防水防塵，機身配色則提供帶有水嫩感的黑色、白色、藍色、粉色四款配色。

其他設計，則包含搭載6GB記憶體及128GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，但僅支援18W有線快充，同樣未加入支援無線充電。

相機方面，視訊鏡頭一樣搭載800萬畫素規格，背後主相機則分別配置800萬畫素、16mm焦段的超廣角鏡頭，以及1200萬畫素、27mm焦段的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、54mm焦段的長教鏡頭。至於相機功能則分別支援場景識別模式，以及可自動拉高快門的寵物拍攝模式，另外也對應自動曝光10fps連拍、低光拍攝、背光臉部清晰拍攝 (開啟HDR)等拍攝效果。

聲音體驗部分，Xperia 10 III也支援Hi-Res Audio、DSEE Ultimate數位音訊解碼，並且保留3.5mm耳機孔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》