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消息指稱華為鴻蒙作業系統 將可對應Qualcomm處理器使用

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指出，華為計畫在鴻蒙作業系統 (HarmonyOS)加入支援Qualcomm處理器，意味在旗下Kirin系列處理器仍受美國禁令影響，造成無法繼續生產情況下，未來依然可藉由Qualcomm處理器製作手機產品。

事實上，在美國進一步放寬禁令後，Qualcomm已經可以恢復向華為提供非使用先進製程技術打造產品，例如現有4G連網應用產品，藉此紓緩晶片供應問題。

在近期消息中，華為計畫推出的新款旗艦手機P50，依然會維持使用去年用於Mate 40系列的Kirin 9000處理器，而其他機種則預期會採用Qualcomm處理器，以利解決處理器存貨問題。

而在不少人發現華為打造的鴻蒙作業系統，在本質上其實與Android作業系統相通，甚至可直接相容使用Android平台App，即便華為一再澄清鴻蒙作業系統並非Android作業系統，但從先前版本仍有「Powered by Android」字樣，更顯示鴻蒙作業系統其實就是從開放授權版本的Android作業系統改造而成。

但即便原本是從Android作業系統改造，依照華為的說法則是將非必要程式內容去除，僅保留必要程式內容，藉此讓作業系統反應效率提昇，同時也能善用硬體記憶體等資源。華為強調，鴻蒙作業系統並非用於取代Android，同時也非模仿iOS，而是希望作為串接各類連網裝置的作業系統，目前包含手機、電視、手錶、車載系統、智慧喇叭歐能使用此款作業系統運作。

同時，華為也說明目前AppGallery軟體市集已經成為全球第三大規模，但相比Google的Google Play Store，以及蘋果的App Store則還是有相當明顯的差距。

目前華為已經是出鴻蒙作業系統2.0開發者公測版本，預期最快會在今年6月向一般消費者提供更新，包含Mate 40系列、Mate 30系列，以及P40系列手機都可獲得更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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