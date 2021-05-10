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夏普可能會在即將推出的Aquos R6 加入與徠卡合作鏡頭設計

聯合新聞網 / 楊又肇

去年推出旗下首款5G連網手機Aquos R5G之後，夏普預計會在今年推出以Aquos R6為稱的新款手機，同時更預期將與徠卡合作。

從2016年以來推出的P9開始，華為便與徠卡建立深度合作關係，同時也藉由雙方合作模式成功將手機拍攝帶往全新發展方向，讓更多手機廠商開始強化與相機或鏡頭業者合作，而相機產業也因此藉由手機市場開創全新發展機會。

不過，從稍早傳出疑似夏普即將推出的新款手機Aquos R6圖像，其中更包含與徠卡技術合作標語，另外機身背面更採用偌大主鏡頭模組，前方螢幕則採用左右曲面設計，並且搭配中央頂部開孔設計。

目前仍無法確認此圖像真偽，但如果是真的話，顯然代表徠卡與華為之間獨家合作關係告一段落，而徠卡將能藉由與華為合作經驗，進一步擴大與更多手機業者合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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