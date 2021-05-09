OPPO在中國揭曉K9手機、電視 同時也更新真無線耳機Enco Air與活力版手環

OPPO稍早在中國市場推出新款K9手機，以及同樣以K9命名的電視產品，另外也宣布推出新款真無線耳機Enco Air。

K9手機採用解析度為Full HD+設計的6.43吋OLED螢幕，標榜顯示更新率達90Hz，觸控反應率則為180Hz，處理器則搭載Qualcomm Snapdragon 768，分別配置8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池容量則是4300mAh，支援65W有線快充，約可在35分鐘內將手機電量充滿，並且採螢幕下指紋解鎖設計，另外也保留3.5mm耳機孔，機身配色則提供黑色與煥彩兩種設計。

而前置視訊鏡頭採3200萬畫素規格，後方主相機則採6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭配置。

建議售價則依照儲存容量不同，分別為人民幣1899元與2099元，其中256GB儲存容量版本還會額外配合中國原創動畫《伍六七》推出聯名款，其中包含手機之外，還會提供《伍六七》主題保護殼與公仔玩具等內容。

至於同樣以K9為稱的電視產品，則採用4K LCD面板打造，分別對應43吋、55吋與65吋等市場主流尺寸設計，並且對應93% DCI-P3廣色域與10.7億色顯示，色彩精準度則達Delta E小於2表現，其中在55吋以上規格更支援HDR10+顯示規格。聲音部分則均支援Dolby音效，並且可在螢幕關閉時繼續播放音樂，但只有55吋以上規格支援15W全頻擴音喇叭，43吋僅配置10W規格。

三款電視均支援騰訊START串流遊戲服務，建議售價分別為人民幣1799元、1999元與3299元，另外也可搭配K9手機以優惠價格購買。

此次同步推出的新款真無線耳機Enco Air，則採用半入耳式設計，標榜最長可對應24小時續航使用時間，並且能透過10分鐘充電時間充入可聆聽8小時所需電量，並且採藍牙5.2連接規格，本身則支援IPX4等級防水，提供黑、白、藍、青四種配色，另外也支援OPPO在中國地區推行的數位助理服務Breeno。

建議售價方面，Enco Air將以人民幣249元價格銷售，另外也會推出與《伍六七》合作聯名款版本，其中包含《伍六七》主題保護殼，建議售價則是人民幣299元。

此外，OPPO也推出新款活力版手環配件，標榜可對應14天連續配戴使用，支援全天候心率與睡眠檢測，並且支援連續血氧記錄，另外也支援支付寶與微信支付，本身搭載1.1吋AMOLED螢幕，以及12種常見運動數據量測，建議售價則是人民幣199元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》