七款舊iPhone升級至iOS 14.5電力測試 僅iPhone SE 2020續航效能微幅下降

測試結果沒有差太多 大家可以安心更新

蘋果在本週推出了 iOS 14.5 的更新，國外 YouTube 頻道 iAppleBytes 拿了七支 iPhone 手機來做測試，包括 iPhone SE、6S、7、8、XR、11 及 iPhone SE 2020，舊機款在更新到 iOS 14.5 之後，續航表現會如何呢？

影片中 iAppleBytes 是透過 Geekbench 這款跑分軟體做測試，並以 iOS 14.4.2 與 iOS 14.5 做比較，七款中幾乎每一款更新成 iOS 14.5 後，電池的續航表現都比前一版本提升一點點或是持平，只有其中一款機型表現略為下降，但不論是提升或下降真的都只有一點點 XD

續航表現比前一版本微幅提升的有 iPhone SE、7、8、XR 及 11（可以看每張圖表最後兩條藍色的），測試出來的結果為 iPhone 7、 iPhone 8 的續航分別為 3h38m、3h29m，相較 iOS 14.4.2 所測到的續航，各提升了 9 分鐘跟 7 分鐘

▼iPhone XR 跟 iPhone 11 的續航為 5h10m、5h54m，相較 iOS 14.4.2 所測到的續航，各提升了 11 分鐘及 25 分鐘，iPhone 11 是續航表現提升最多的一支

▼iPhone SE 也是微幅上升，而 iPhone 6S 則是表現持平，續航各自為 2h54m、 2h53m，相較 iOS 14.4.2 所測到的續航，iPhone SE 提升了 3 分鐘

▼令人意外的是比較新的 iPhone SE 2020 在更新至 iOS 14.5 之後，電力表現微幅下降，續航時長為 3h32m，雖然下降但相較 iOS 14.4.2 所測到的續航，其實也只下降 2 分鐘 XD

看這個結果其實舊機型都可以蠻安心的更新至 iOS 14.5，因為更新後對續航的影響其實不大，但又可以獲得許多新功能，想看更完整的電力測試可以去 iAppleBytes 看完整影片，如果想看 iOS 14.5 有什麼新功能，可以參考我之前寫的 iOS 14.5 功能介紹 ！不知道你們都更新了嗎？

（新聞來源：iAppleBytes）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》