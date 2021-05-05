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她怨iPhone 12難用、常出現「4問題」 網友一句話點出關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友抱怨自從買了iPhone 12就遇到不少問題，大嘆「真的沒用過那麼難用的手機」，引發眾人熱議。歐新社
一名女網友抱怨自從買了iPhone 12就遇到不少問題，大嘆「真的沒用過那麼難用的手機」，引發眾人熱議。歐新社

對於蘋果愛好者而言，最想入手的手機一定是最新款的iPhone 12系列莫屬。但一名女網友抱怨自從買了iPhone 12就遇到不少問題，大嘆「真的沒用過那麼難用的手機」，引發眾人熱議。

原PO在Dcard以「iPhone 12使用者請進」為題，表示自從入手iPhone 12機型以後，三不五時就遇到「當機、難解鎖、出現黑頻和容易發熱」四項問題，更進一步表示身邊用iPhone 12手機的朋友也遇到相同問題，直言「當的很誇張」，因此想知道有沒有網友也遇過類似狀況。

貼文曝光後，不少iPhone 12用戶表示從沒遇過原PO提到的問題，「有保固就跟朋友一起送回原廠檢查吧！說不定就是中了機王」、「我是用一段時間後會開始發燙啦！但黑屏、當機什麼的不會欸」、「用了快半年，以上狀況都沒有」、「只有邊充電邊打遊戲會發燙，當機只有之前拿去壓力測試發生過」、「用5g才會微熱一點，其他問題都沒有遇到」。

不過也有網友分享自己碰到的狀況，「有時候臉部辨識很慢，有時候通知音量超大聲」、「我覺得Face ID感覺都不太認出我，可能還在適應中」、「有時候用比較久的時候會變超燙，還燙到要放旁邊讓手機冷靜一下」。

面對眾多網友回覆，原PO表示自己的上一支手機是iPhone 8很好用，殊不知才換了iPhone 12一兩個月，就發生一堆問題，「或許真的買到機王了」。原PO也感謝網友們留言分享，讓她知道「是我的手機問題就放心了，我會拿去送修的」。

iPhone 12 iPhone 8

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