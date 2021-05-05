不離不棄！蘋果為iPhone 5s/6等老設備 推出iOS 12.5.3更新

除了 macOS Big Sur 11.3.1、iOS 14.5.1 和 watchOS 7.4.1 更新外，美國 Apple 公司今天也為 iPhone 5s 和 iPhone 6 等老設備推出 iOS 12.5.3 系統更新，提供了重要的安全性更新，蘋果建議所有用戶安裝。

如果你有 iPhone 5s、iPhone 6 或更老的設備，包括 iPad mini 3、iPad mini 2 或 iPad Air 1，那麼你可以下載 iOS 12.5.3 和 iPadOS 12.5.3。

關於蘋果的安全更新，為了保護我們的客戶，在進行調查和提供補丁或版本之前，Apple 不會披露、討論或確認安全問題。

iOS 12.5.3 適用於：iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3 和 iPod touch (第六代)。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》