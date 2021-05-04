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結合iPad mini使用模式？ 蘋果螢幕可凹折手機最快這時候問世

聯合新聞網 / 楊又肇

在三星、華為、小米等業者均推出已可在市場銷售的螢幕可凹折手機後，更多指稱蘋果準備推出螢幕可凹折手機的說法也越來越多，而天風證券分析師郭明錤稍早也在分析報告中再次指出蘋果最快會在2023年推出螢幕可凹折手機，並且採8吋螢幕設計。

相比其他業者均採8吋以下螢幕設計，顯然蘋果採用螢幕尺寸更大的螢幕設計，將能增加更大吸引力。同時從尺寸貼近iPad mini尺寸設計，更意味蘋果日後將以此結合原本iPad mini使用需求，或許也可能代表蘋果日後將取消更新iPad mini。

螢幕規格方面除了將採8吋設計，解析度更對應QHD+規格，另外面板將由Samsung Display獨家提供，而螢幕顯示驅動元件 (DDI)則由三星代工生產，至於觸控設計則會採用宸鴻光電科技 (TPK)提供奈米銀觸控方案。

至於預估出貨量則會介於1500萬支到2000萬支之間，同時也將在iPhone機種加入全新設計類別，藉此吸引更多消費使用族群。

此外，郭明錤預期螢幕可凹折手機將會持續帶動高階手機市場銷售動能，同時更預期三星依然會在螢幕可凹折手機取得最大出貨量，預期將佔90%以上市佔率，而在小米已經推出旗下第一款螢幕可凹折手機後，包含榮耀、OPPO、vivo也準備推出螢幕可凹折手機產品，預期將使此類產品價格持續親民化，藉此在智慧手機市場開創全新發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機 蘋果 iPad mini

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