三星Galaxy Z Fold 3似乎已經通過中國認證 最快今年7月以前亮相
近期陸續有諸多傳聞後，三星疑似名為Galaxy Z Fold 3的新機已經通過中國強制性產品認證 (CCC,俗稱3C認證)，在中國市場使用型號將是「SM-F9260」，並且分別配置2215mAh與2060mAh兩顆電池設計，其中將支援與Galaxy S10相同的25W快充。
目前三星尚未確認是否準備推出Galaxy Z Fold 3，但預期在相關認證通過之後，應該就會在近期內準備進入市場銷售，或許將如市場預期會在今年7月以前舉辦發表會對外公布。
在先前傳聞中，Galaxy Z Fold 3螢幕將從原本7.6吋設計縮減為7.5吋，同時將比照Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen功能，但在機構設計考量上並不會比照Galaxy Note系列增加收納手寫筆的凹槽設計，僅以保護殼配件提供收納空間。
處理器方面，有消息指稱Galaxy Z Fold 3將會採用Qualcomm運作時脈升級款的Snapdragon 888 Pro，或是採用三星與AMD合作處理器，但後者的可能性似乎較小，因為實際推行時間可能會是在明年。
至於相機方面，外部視訊鏡頭預期會升級為1600萬畫素規格，內部螢幕則會採用螢幕下鏡頭設計，讓螢幕畫面可以更加完整，但也會讓鏡頭解像力降低為1000萬畫素規格，而背面主相機模組則預期維持沿用Galaxy Z Fold 2的設計。
除此之外，三星近期也申請包含「Armor Frame」與「Armor Layer」名稱專利，似乎準備強化手機框體與螢幕表面防護能力，藉此向蘋果用於iPhone 12系列的Ceramic Shield玻璃防護設計呼應。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 12紫色月底開賣 5大電信預購、申辦優惠加碼送
▪快更新！iOS 14.5推5大新功能 快試試戴口罩解鎖iPhone
▪你想用AirTag追蹤尋找什麼？蘋果不建議你這樣用
▪iPhone與「紫色」深厚淵源曝光！其實是蘋果創辦人賈伯斯偏愛色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言