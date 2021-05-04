三星Galaxy Z Fold 3似乎已經通過中國認證 最快今年7月以前亮相

近期陸續有諸多傳聞後，三星疑似名為Galaxy Z Fold 3的新機已經通過中國強制性產品認證 (CCC,俗稱3C認證)，在中國市場使用型號將是「SM-F9260」，並且分別配置2215mAh與2060mAh兩顆電池設計，其中將支援與Galaxy S10相同的25W快充。

目前三星尚未確認是否準備推出Galaxy Z Fold 3，但預期在相關認證通過之後，應該就會在近期內準備進入市場銷售，或許將如市場預期會在今年7月以前舉辦發表會對外公布。

在先前傳聞中，Galaxy Z Fold 3螢幕將從原本7.6吋設計縮減為7.5吋，同時將比照Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen功能，但在機構設計考量上並不會比照Galaxy Note系列增加收納手寫筆的凹槽設計，僅以保護殼配件提供收納空間。

處理器方面，有消息指稱Galaxy Z Fold 3將會採用Qualcomm運作時脈升級款的Snapdragon 888 Pro，或是採用三星與AMD合作處理器，但後者的可能性似乎較小，因為實際推行時間可能會是在明年。

至於相機方面，外部視訊鏡頭預期會升級為1600萬畫素規格，內部螢幕則會採用螢幕下鏡頭設計，讓螢幕畫面可以更加完整，但也會讓鏡頭解像力降低為1000萬畫素規格，而背面主相機模組則預期維持沿用Galaxy Z Fold 2的設計。

除此之外，三星近期也申請包含「Armor Frame」與「Armor Layer」名稱專利，似乎準備強化手機框體與螢幕表面防護能力，藉此向蘋果用於iPhone 12系列的Ceramic Shield玻璃防護設計呼應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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