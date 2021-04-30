Redmi K40遊戲增強版！採用聯發科天璣1200處理器 售價曝光

Redmi如先前預告推出對應遊戲使用需求的Redmi K40遊戲增強版，在外觀設計融合遊戲元素，同時避免在一般使用感到突兀，因此在整體造型僅以相對低調形式呈現遊戲風格，但也加入如同黑鯊手機般的磁動力升降式扳機按鍵，不使用時也能收納進機身側面。

處理器部分，Redmi K40遊戲增強版採用聯發科天璣1200處理器，並且採用VC液態冷卻系統與石墨烯散熱設計，更加入六方氮化硼導熱材料降低內部溫度，螢幕則採用三星E4等級的6.67吋AMOLED平面螢幕，解析度為Full HD+，支援120Hz畫面更新率，以及480Hz觸控反應率，分別對應P3廣色域、10.7億色與HDR10+顯示效果。

其他部分則搭載LPDDR4X規格設計的6GB、8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB容量設計的UFS 3.1儲存元件，電池容量則是5065mAh，支援67W有線快充，Redmi甚至為了方便遊戲使用，更在盒裝內提供L型接頭設計的連接線，方便使用者在玩遊戲時充電，聲音部分則採用JBL技術調整的Dolby ATMOS雙喇叭，以及X軸線性馬達，而機身也保留紅外線模組與NFC功能。

側邊搭載的磁動力升降式扳機按鍵，則是源自同樣由小米投資的黑鯊手機設計，在不需使用時可以收入側面機身內，並且可透過撥鍵避免在一般使用時彈出。

鏡頭部分則採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配背後主相機模組採用的6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，另外則是將背面補光燈以閃電形狀呈現，鏡頭上下側也加入圓弧線條設計的呼吸燈，藉此詮釋一點點的電競風格。

Redmi K40遊戲增強版將推出黑色、白色與銀色三款配色，另外也會推出以黃黑配色設計的李小龍特別版。而建議售價則從人民幣1999元起跳，李小龍特別版建議售價為人民幣2799元，將從即日起開放預購，並且在4月30日於中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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