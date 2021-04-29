華碩ZenFone 8 似乎將取消可180度上掀的主相機模組
華碩日前已經確認將在台灣時間5月13日凌晨1點揭曉ZenFone 8，同時也透露將推出尺寸更小的Compact機種，而在稍早藉由官方Twitter透露消息，更顯示ZenFone 8將採用支援120Hz畫面更新率螢幕，同時螢幕更採左上角開孔設計，意味原本從ZenFone 6開始採用的可180度上掀使用主相機模組，在ZenFone 8可能取消使用。
另一方面，華碩也有可能在ZenFone 8推出硬體強化的Pro版本，甚至如先前市場傳聞加入螢幕可凹折使用的Flip版本，但是否採像是三星Galaxy Z Fold，或是Galaxy Z Flip般設計，目前還無法確認。
華碩方面並未對此作任何回應，同時也尚未確認是否同步推出至少四款手機。
Is it just us or are there a lot of ‘o’s in ‘smooth’? How many, exactly? ;)— ASUS (@ASUS) April 27, 2021
Know more:https://t.co/ig6Hay5mlo#Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize
而在硬體規格方面，ZenFone 8預期會採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，而小尺寸機種則可能採用Snapdragon 870處理器，或是其他規格設計，但是否會比照ROG Phone 5導入更高記憶體容量也尚未確認。
至於螢幕雖然對應120Hz畫面更新率，但也更改為左上角開孔設計，似乎更意味原本搭載可180度上掀使用的主相機模組將不再沿用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪iPhone 12紫色月底開賣 5大電信預購、申辦優惠加碼送
▪快更新！iOS 14.5推5大新功能 快試試戴口罩解鎖iPhone
▪你想用AirTag追蹤尋找什麼？蘋果不建議你這樣用
▪iPhone與「紫色」深厚淵源曝光！其實是蘋果創辦人賈伯斯偏愛色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言