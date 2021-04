華碩ZenFone 8 似乎將取消可180度上掀的主相機模組

華碩日前已經確認將在台灣時間5月13日凌晨1點揭曉ZenFone 8,同時也透露將推出尺寸更小的Compact機種,而在稍早藉由官方Twitter透露消息,更顯示ZenFone 8將採用支援120Hz畫面更新率螢幕,同時螢幕更採左上角開孔設計,意味原本從ZenFone 6開始採用的可180度上掀使用主相機模組,在ZenFone 8可能取消使用。

另一方面,華碩也有可能在ZenFone 8推出硬體強化的Pro版本,甚至如先前市場傳聞加入螢幕可凹折使用的Flip版本,但是否採像是三星Galaxy Z Fold,或是Galaxy Z Flip般設計,目前還無法確認。

華碩方面並未對此作任何回應,同時也尚未確認是否同步推出至少四款手機。

Is it just us or are there a lot of ‘o’s in ‘smooth’? How many, exactly? ;)

