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華碩ZenFone 8 似乎將取消可180度上掀的主相機模組

聯合新聞網 / 楊又肇

華碩日前已經確認將在台灣時間5月13日凌晨1點揭曉ZenFone 8，同時也透露將推出尺寸更小的Compact機種，而在稍早藉由官方Twitter透露消息，更顯示ZenFone 8將採用支援120Hz畫面更新率螢幕，同時螢幕更採左上角開孔設計，意味原本從ZenFone 6開始採用的可180度上掀使用主相機模組，在ZenFone 8可能取消使用。

另一方面，華碩也有可能在ZenFone 8推出硬體強化的Pro版本，甚至如先前市場傳聞加入螢幕可凹折使用的Flip版本，但是否採像是三星Galaxy Z Fold，或是Galaxy Z Flip般設計，目前還無法確認。

華碩方面並未對此作任何回應，同時也尚未確認是否同步推出至少四款手機。

而在硬體規格方面，ZenFone 8預期會採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，而小尺寸機種則可能採用Snapdragon 870處理器，或是其他規格設計，但是否會比照ROG Phone 5導入更高記憶體容量也尚未確認。

至於螢幕雖然對應120Hz畫面更新率，但也更改為左上角開孔設計，似乎更意味原本搭載可180度上掀使用的主相機模組將不再沿用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩 ZenFone

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