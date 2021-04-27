戴口罩時 如何用Apple Watch快速解鎖iPhone
因為疫情尚未平息，出入公共場所還是需要佩戴口罩。當手機想要用 Face ID 臉部辨識解鎖時，戴口罩就會造成辨識失敗。所以美國 Apple 公司在今天發布的 iOS 14.5 和 watch OS 7.4 系統中，加入了戴著口罩時，透過 Apple Watch 來解鎖您的 iPhone 功能。
如何透過 Apple Watch 解鎖 iPhone
由上面的教學影片中能看到，只要在搭載 iOS 14.5 或以上版本並且具備 Face ID 功能的 iPhone 上，到「設定>Face ID 與密碼」，再向下捲動至「透過 Apple Watch 解鎖」，然後在您的 Watch 名稱旁開啟此功能。確認您戴著口罩，以及您的 Apple Watch 戴在手腕上且已解鎖，舉起您的 iPhone 或點一下螢幕將其喚醒，再看一眼您的 iPhone 即可解鎖。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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