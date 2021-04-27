Google官方意外公布Pixel 5a的相機實拍照與細節 去年就現身台北街頭
Google目前對於Pixel 5a是否會推出並沒有承認或是否認，不過，在最近他們一篇與相機功能和HDR+演算法能力有關的文章中，卻意外地證實了Pixel 5a的確已經存在。
在這篇文章中，他們提供了一些照片作為說明，而這些照片放在一個Google Photos圖庫中，有大量用已有的Pixel手機拍攝的相機樣本。
然而，其中有兩張照片被網友發現，是用Pixel 5a拍的。
目前下面第一張圖片已經被刪除了，但EXIF數據已經清楚地寫著GooglePixel 5a。EXIF數據也指向了超廣角鏡頭，鏡頭為f/2.2光圈。這張樣本照片是在去年10月1日拍攝的。
而只要是居住在台北市的朋友，也應該對於這張圖片的場景非常熟悉，一眼就可以看出是在信義區威秀拍攝的。考慮到Pixel 5a是在台灣開發的，工程師拿出來測試拍照也是相當合理的。
至於第二張照片，雖然沒有任何EXIF資訊，但也被認為來自Pixel 5a。不過這張照片的時間要晚得多，是今年2月16日，估計是來自主鏡頭的樣張。
這些照片確實看起來不錯，希望這次除了相機之外還有其他明顯的改進。
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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