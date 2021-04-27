不只手錶解鎖！iOS 14.5版本增加5G雙卡雙待、路況回報等功能
蘋果在日前的「Spring Loaded」特別發表會上說明將釋出的iOS 14.5版本更新，稍早已經正式開放下載，除了如日前預告加入直接以Apple Watch將鄰近配對的iPhone解鎖、增加更多Siri聲音選項，並且強化用戶隱私之餘，更加入5G雙卡雙待功能，並且在美國與中國地區的蘋果地圖服務加入事故回報功能。
在此次更新中，蘋果主要針對疫情期間許多人配戴口罩時，較難透過Face ID以臉部識別方式解鎖iPhone，因此加上直接透過與使用者使用iPhone配對的Apple Watch解鎖功能，讓使用者即使配戴口罩也能快速將手機解鎖。
但此項功能僅限iPhone X與之後機種使用，同時也僅對應Apple Watch series 3以後錶款使用。
另外，iOS 14.5也在Siri服務正式加入更多聲音選項，並且能以更自然聲音呈現，而FaceTime目前也支援以Siri操作。
其他部分則包含採用全新使用隱私政策，讓使用者能自行決定個人隱私如何被使用，甚至可以隨時變更隱私使用設定，同時App必須事先取得使用者同意才能取用資訊。
而其他更新則包含加入六組全新表情符號，其中包括嘆氣、蓄鬍女子、伴侶表情符號，另外使用者更可在美國及中國的蘋果地圖快速回報路況資訊，在騎乘腳踏車或走路亦可與親友分享預計抵達時間，或是使用CarPlay模式期間透過Siri或鍵盤控制分享時間功能。
此次更新也加入全新Podcast服務，藉由新介面吸引更多人聆聽，另外也加入儲存與下載功能，在美國地區使用者亦可付費訂閱內容。
隨著AirTag定位配件揭曉，新版iOS 14.5也做了更新，另外更強化5G雙卡雙待功能，並且可透過智慧數據模式強化電池續航力與流量控制，其他則包含新增按照標題、重要性、到期日期和建立日期排序，以及列印提醒事項清單的功能
至於「輔助使用」的「語音控制」 讓使用者能只用聲音進行全面操作。目前新增對澳洲與加拿大的英語支援，以及對墨西哥、西班牙和美國的西班牙語支援。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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