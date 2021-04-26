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華為預期未來企業自建雲、私有雲將逐漸消失 將以全面雲端化取代

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早於華為開發者大會上，日前同時兼任華為雲端暨人工智慧事業群總裁的余承東表示，華為雲端服務在去年市佔成長速度表現達168%，大幅超過其他競爭對手，同時儲存方案也搶下中國市佔第一，並且累積超過240萬名開發者，以及超過2萬個市場合作夥伴，由合作夥伴打造應用服務與認證解決方案更超過9000項，而鲲鹏及昇騰伺服器用處理器成長幅度更超過600%。

在此次開發者大會上，余承東表示未來華為雲將成為各項智慧服務的基礎，並且協助企業加速進行數位化轉型，同時也預期未來企業端自建數據中心、私有雲端將會逐漸消失，將以全面雲端化取代。

華為更宣布提供CCE Turbo容器集群、CloudIDE智慧編程助手、對應openGauss開源資料庫管理系統的GauSSDB資料庫設計，以及可信任智慧運算服務 (TICS)，另外也包含華為雲盤古系列大模型，其中涵蓋全球最大規模的中文自然語言處理模型與電腦視覺模型，並且提供多樣化運算基礎軟體，讓更多華為雲開發者能透過這些技術資源打造各類應用服務。

除此之外。華為也宣布將從今年起推出全新沃土計畫，預計投入2.2億美元推動全新華為雲生態發展，其中也計畫推動鲲鹏眾智計畫與昇騰眾智計畫，藉此擴大華為伺服器處理器應用規模。

余承東預期在2023年的雲原生應用服務佔比將會增加至80%，藉此讓資源佈署、開發效率都能有顯著提升，同時依照市場預測數據顯示，大型企業在2025年導入人工智慧技術比例將達97%，而在企業生產流程中的人工智慧使用率也會增加至75%，意味未來人工智慧技術使用比例將會更明顯成長。

不過，以目前中國境內雲端服務市佔分配來看，阿里巴巴旗下阿里雲服務高達40.6%比例，華為與騰訊旗下雲端服務則分別搶下11%，而中國電信提供雲端服務使用佔比則達8.7%，亞馬遜旗下AWS佔比則達6%，因此華為若要在中國雲端市場爭取更多市佔比例，顯然要進一步從阿里巴巴手上取得更多用戶支持，或是提出比騰訊更具吸引人的服務項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

余承東 語言

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