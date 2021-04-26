Google Fi虛擬電信服務邁入第六年 新增輕量化吃到飽方案

從一開始的Project Fi，到後來成為正式服務，並且正名為Google Fi之後，Google此項藉由T-Mobile網路基地台運作的虛擬電信服務 (MVNO)也邁入發展第六年。

而在服務進入第六年之際，Google更以先前推出的吃到飽方案 (Unlimited)，額外推出輕量化吃到飽選項，讓使用者能依照個人需求彈性調整。

其中，新增加的輕量化吃到飽選項，其實是針對活動範圍以美國境內為主的使用需求打造，因此相比原先提供的基本方案及吃到飽方案，雖然能以每月60美元費用享有上網吃到飽，同時網路用量超過22GB之後才會降速，但相對會取消高速熱點分享功能，同時不開放申請可讓其他裝置上網的副卡，另外更取消美國、加拿大與墨西哥以外地區漫遊上網功能，以及跨國通話與傳訊功能。

相比每月70美元的吃到飽方案，輕量化吃到飽方案也不會額外提供100GB儲存容量的Google One服務。

整體來看，此次Google Fi增加輕量化吃到飽方案比較適合美國境內大量使用，同時主要僅以手機上網的需求，如果有經常出國旅遊、熱點分享使用，或是希望更有彈性使用網路服務的話，基本上還是建議選擇基本方案或吃到飽方案，同時也能選擇與多人合併申辦，藉此降低每月費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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