華碩確認將於5月13日揭曉ZenFone 8 證實將推小尺寸版本

華碩稍早確認將在台灣時間5月13日凌晨1點以線上形式揭曉ZenFone 8，而在邀請函內容更是透露準備推出小尺寸機種。

相較過往額外推出Pro版本機種的作法，華碩今年顯然將以標準版與小尺寸機種滿足是市場需求。不過，目前還無法確認小尺寸機種是否如先前傳聞，將以ZenFone 8 mini為稱，或是以ZenFone 8 Compact作為正式名稱。

而從目前華碩向海外媒體寄送實體活動邀請函，其中更以透明膠片呈現新機可能採用螢幕尺寸，顯示尺寸可能會採用5.92吋設計，同時依照先前傳聞則顯示標準款ZenFone 8將採6.67吋螢幕設計。

▲(圖／擷自PhoneArena網站)

同時，就先前傳聞小尺寸ZenFone 8產品代號為「SAKE」 (清酒)，而標準版ZenFone 8產品代號為「PICASSO」 (調酒名稱)，另外還可能推出Pro版本，產品代號則是「VODKA」 (伏特加)。

新機預期將會在採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，並且比照ROG Phone 5加入16GB記憶體設計，同時搭載30W有線快充設計，預期手機也會採大電量設計，但是否會也採用雙電池設計，目前還無法確認。

另外，新機是否依然延續採用背面可180度上掀，同時可將主鏡頭直接當作視訊鏡頭使用的設計，目前也還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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