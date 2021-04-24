OPPO也想分食自有定位配件市場大餅？可能會有更多中國品牌加入

在三星、蘋果接連宣布推出自有定位配件產品後，顯然接下來將會看見更多中國業者跟進推出類似產品。

稍早於微博上已經出現疑似OPPO即將推出的定位配件，其中外觀將採用扁平圓形設計，似乎是以塑膠材質打造，同時供電部分並非採水銀電池運作，而是可透過USB-C介面充電使用的內建電池設計。

而從外觀上標示字樣，顯示OPPO此款定位配件同樣搭載超寬頻 (UWB)技術，意味可藉由同樣搭載超寬頻技術的手機進行精準定位，甚至能像三星或蘋果以擴增實境等方式指示定位配件所在位置。

不過，目前OPPO方面並未作任何回應，而預期在OPPO推出此項產品後，接下來包含小米等中國品牌也會加入推出類似產品。

實際上，定位配件產品已經在市場推行許久，例如Tile等品牌很早就已經藉由藍牙定位方式打造此類產品，甚至後續藉由低功耗規格打造可對應更長電池續航時間版本，另外在藍牙Mesh技術問世後也能藉由其他藍牙裝置擴大可定位範圍。

至於中國品牌如倍思 (Baseus)也已經提供定位配件，只是在整體市場使用需求相對較不明顯。但在三星、蘋果接連推出定位配件後，或許接下來將推動更多使用此類產品的市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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