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realme Q3系列鎖定入門市場 加入特殊螢光與夜光配色設計

聯合新聞網 / 楊又肇

除了今日 (4/22)在台宣布推出realme GT消息，realme稍早也在中國市場宣布推出新款入門機種realme Q3系列，分別包含realme Q3 Pro、realme Q3，以及realme Q3i。

其中，realme Q3 Pro提供特殊螢光配色，甚至在背蓋上的「Dare to Leap」 (敢越級)口號也會以夜光形式發光。

螢幕則採用6.43吋、Full HD+解析度AMOLED螢幕，並且支援120Hz畫面更新率，以及360Hz觸控反應率，另外則搭載聯發科天璣1100處理器、LPDDR4X記憶體與UFS 3.1儲存元件，搭配支援30W有線快充的4500mAh電池容量設計，其他則包含支援Dolby ATMOS全景聲與線性馬達，機身則是保留3.5mm耳機孔。

相機部分，realme Q3 Pro採用螢幕左上角開孔的1600萬畫素視訊鏡頭，搭配6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭組合的主相機模組。

而realme Q3則採用Qualcomm Snapdragon 750G處理器，搭載6.5吋、Full HD+解析度，並且支援120Hz畫面更新率設計的LCD螢幕，電池容量則增加為5000mAh，同樣支援30W有線快充，相機規格則與realme Q3 Pro相同，但廣角鏡頭調整為4800萬畫素。

至於realme Q3i則與realme Q3相近，但是處理器規格調整為天璣700，同時螢幕畫面更新率也調整90Hz，記憶體也相對配置較小容量規格。

建議售價部分，realme Q3 Pro將以人民幣1599元起跳價格銷售，realme Q3建議售價則從人民幣1399元起跳，realme Q3i建議售價將從人民幣999元起跳，三款手機預計會從即日起率先在中國市場開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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