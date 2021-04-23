三星再推Galaxy M12超鯊機 五千元有找 續戰線上市場

國內5G開台後，電信業者積極耕耘1399資費客層，帶動價格二萬元以上高價手機銷量，但中資費、高性價比手機市場需求依舊存在，三星電子今天宣布在台推出全新線上獨賣機種Galaxy M12，承襲M系列親民價格、時尚設計與具備4+1鏡頭、6.5吋V極限全螢幕、90Hz螢幕更新率及5,000mAh大電量，以單機不到五千元台幣的價格，提供消費者高性價比的選擇。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，觀察台灣整體線上智慧型手機銷售，以新台幣2萬元以上，及5000元以下機種為銷售大宗。三星在2萬元以上價格帶積極調整策略，如S21系列較過往加強線上導購，此次S21系列於三星商城銷售較前代機種成長1.9倍。5000元以下價格帶的手機，則年成長近3成，也極具潛力。

陳啟蒙表示，三星去年4月推出的首支線上通路販售限定手機Galaxy M11，推出後連續5個月登上市調熱銷手機前20名榜單，帶來超乎預期近4成的銷售佳績。今年決定乘勝追擊推出網路獨賣的Galaxy M12，期望能較上一代目標成長10%。

台灣三星除了引進M12在台上市，未來亦會評估更積極引進多元M系列產品，滿足4G手機新台幣7000元以下價格帶市場。

針對近期通路市調數據顯示，今年3月台灣整體手機銷售為近一年來第2低，台灣三星認為，今年整體市場狀況較為特別，過往中價位手機銷售大部分來自於電信業者699資費推動；然而5G開台後，目前業者仍著重耕耘1399資費，699資費相關促案相對少，支撐較為辛苦。

陳啟蒙說，希望Galaxy M12能為市場注入量能。第二季買氣則看好母親節與年中618網購重要檔期，期望刺激整體市場，對下半年亦樂觀看待。

Galaxy M12將推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠三款顏色，內建 4GB + 128GB 規格，使用4G╱3G╱2G網路，外觀採用微粒紋理（Micro Pattern）設計，結合霧面消光金屬視覺效果，搭載6.5吋V極限全螢幕及90Hz螢幕更新率，配備5,000mAh超長續航力電池，更支援15W閃電快充功能，並支援Samsung Health，能輕鬆紀錄各項身體與運動資訊，建議售價台幣4,990元。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙。台灣三星提供

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