三星推4G超鯊機M12 今年強攻線上通路

台灣三星今（23）日宣布，在台推出線上獨賣機種Galaxy M12，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，疫情帶動線上購機熱潮，三星今年將優化線上通路及服務，除了推出線上獨賣商品，在產品組合也將更有彈性，目標是明年線上銷售占比超過一成。

台灣三星今天宣布推出高規格、價格親民的超鯊（殺）機M12，單機售價4,990元，擁有4+1鏡頭、6.5吋全螢幕、5,000毫安培大電量。台灣三星表示，三星商城上線至今，去年營業額年成長超過6成，由於看好線上通路未來商機，三星因應台灣消費者型態與需求，逐步進行通路策略調整，強化虛實整合。消費者除了在線上直接購買商品，也可至門市實際體驗並即時諮詢；若有需求，門市人員也可協助線上下單。

陳啟蒙指出，面對大環境的衝擊與轉變，線上通路市場蓬勃發展，整體手機線上通路銷售量也有逐年上升的趨勢，其中5,000元以下價格帶的手機，年增近3成。三星去年4月推出的首支線上通路販售限定手機Galaxy M11，開賣後連續5個月登上市調熱銷手機前20名榜單。今年三星乘勝追擊推出網路獨賣的Galaxy M12，強化整體手機市場布局，目標是銷量較上一代成長一成。

陳啟蒙表示，以台灣整體手機市場來看，約有22%是線上銷售，電信業者占比55%，其餘為通訊行或連鎖門市，三星目前線上銷售占比不到一成來看，還有很大的成長空間。 除了推出線上獨賣的M12，未來在三星商城上也會有更多的付費機制，以及不同的產品組合，如結合家電銷售等。

陳啟蒙指出，首季台灣整體手機市場表現疲弱，但三星的成績單仍符合預期，展店計畫也沒變，同時也預期折疊手機今年將成為主流。由於接下來有母親節及618檔期，加上電信業者積極推動消費者升級到5G，將帶動手機銷量成長。

Galaxy M12於26日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物及LINE口袋商店等指定線上通路發售。

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