三星在台推出主打大尺寸螢幕、高電量的入門手機Galaxy M12
三星宣布在台引進主打大電池容量、大尺寸螢幕與多鏡頭設計相機功能的入門手機Galaxy M12，並且藉此強化線上、線下並重的銷售模式。
相較先前推出結合旗艦手機特色設計的Galaxy A52，此次在台推出隸屬入門等級的Galaxy M系列機種—Galaxy M12，分別推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠三款顏色，建議售價則為新台幣4990元，預計從4月26日起透過三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物及LINE口袋商店等指定線上通路銷售。
而相較去年4月在台推出的Galaxy M11，三星表示此次推出的Galaxy M12雖然也會以線上通路銷售為主，但在一般門市通路也將由服務人員協助介紹、線上下單，藉此推動更大銷售動能。
規格方面，Galaxy M12採用支援90Hz畫面更新率的6.5吋V極限全螢幕，搭載三星自有Exynos 850處理器，並且配置4GB記憶體與128GB儲存容量，以及支援15W有線快充的5000mAh電池容量，操作介面則配置新版One UI介面、整合Samsung Health等服務，至於解鎖介面則採右側指紋辨識器。
相機規格部分，Galaxy M12搭載800萬畫素視訊鏡頭，另外則搭配4800萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素與123°視角超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。
至於外觀設計則採用微粒紋理 (Micro Pattern)的背蓋設計，同時結合霧面消光金屬視覺效果，螢幕則採用水滴造型瀏海設計。
(照片提供／ePrice)
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪蘋果發表會重點整理 哪個新品最讓你心動？
▪新款iPad Pro效能更強入手門檻卻更便宜！這種容量反而變貴了
▪蘋果AirTag一出 網友大讚「捉姦神器」秒被打臉
▪蘋果iOS更新！Face ID「戴口罩」下週也能解鎖了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言