三星在台推出主打大尺寸螢幕、高電量的入門手機Galaxy M12

三星宣布在台引進主打大電池容量、大尺寸螢幕與多鏡頭設計相機功能的入門手機Galaxy M12，並且藉此強化線上、線下並重的銷售模式。

相較先前推出結合旗艦手機特色設計的Galaxy A52，此次在台推出隸屬入門等級的Galaxy M系列機種—Galaxy M12，分別推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠三款顏色，建議售價則為新台幣4990元，預計從4月26日起透過三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物及LINE口袋商店等指定線上通路銷售。

而相較去年4月在台推出的Galaxy M11，三星表示此次推出的Galaxy M12雖然也會以線上通路銷售為主，但在一般門市通路也將由服務人員協助介紹、線上下單，藉此推動更大銷售動能。

規格方面，Galaxy M12採用支援90Hz畫面更新率的6.5吋V極限全螢幕，搭載三星自有Exynos 850處理器，並且配置4GB記憶體與128GB儲存容量，以及支援15W有線快充的5000mAh電池容量，操作介面則配置新版One UI介面、整合Samsung Health等服務，至於解鎖介面則採右側指紋辨識器。

相機規格部分，Galaxy M12搭載800萬畫素視訊鏡頭，另外則搭配4800萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素與123°視角超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

至於外觀設計則採用微粒紋理 (Micro Pattern)的背蓋設計，同時結合霧面消光金屬視覺效果，螢幕則採用水滴造型瀏海設計。

(照片提供／ePrice)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦