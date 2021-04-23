快訊

無實名制防疫破口？確診華航機師赴400人聚會 台北清真寺回應

出身「賤民」卻挑戰種姓制度！他引領印度佛教復興

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星在台推出主打大尺寸螢幕、高電量的入門手機Galaxy M12

聯合新聞網 / 楊又肇

三星宣布在台引進主打大電池容量、大尺寸螢幕與多鏡頭設計相機功能的入門手機Galaxy M12，並且藉此強化線上、線下並重的銷售模式。

相較先前推出結合旗艦手機特色設計的Galaxy A52，此次在台推出隸屬入門等級的Galaxy M系列機種—Galaxy M12，分別推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠三款顏色，建議售價則為新台幣4990元，預計從4月26日起透過三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物及LINE口袋商店等指定線上通路銷售。

而相較去年4月在台推出的Galaxy M11，三星表示此次推出的Galaxy M12雖然也會以線上通路銷售為主，但在一般門市通路也將由服務人員協助介紹、線上下單，藉此推動更大銷售動能。

規格方面，Galaxy M12採用支援90Hz畫面更新率的6.5吋V極限全螢幕，搭載三星自有Exynos 850處理器，並且配置4GB記憶體與128GB儲存容量，以及支援15W有線快充的5000mAh電池容量，操作介面則配置新版One UI介面、整合Samsung Health等服務，至於解鎖介面則採右側指紋辨識器。

相機規格部分，Galaxy M12搭載800萬畫素視訊鏡頭，另外則搭配4800萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素與123°視角超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

至於外觀設計則採用微粒紋理 (Micro Pattern)的背蓋設計，同時結合霧面消光金屬視覺效果，螢幕則採用水滴造型瀏海設計。

(照片提供／ePrice)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

購物網 GALAXY 三星

延伸閱讀

簡單玩／Galaxy A52 5G融入更多旗艦手機設計 120Hz畫面更新率、螢幕下指紋辨識、IP67防水防塵

三星預計發表的三款筆電產品曝光 外加一台入門定位筆電

消息指稱Galaxy Z Fold 3採螢幕下鏡頭設計 有可能搭載三星、AMD合作處理器

報導指稱三星放棄在Galaxy Z Fold 3加入收納S Pen設計

相關新聞

POCO F3與POCO X3 Pro在台上市 鎖定性能、速度與娛樂全方面體驗

今年3月下旬宣布推出的POCO F3與POCO X3 Pro，今日 (4/22)正式宣布引進台灣市場，同時確定將會透過POCO官網，以及包含PChome 24h購物、MiTCH時尚選貨電商、神腦生活、friDay購物等線上通路銷售。

三星在台推出主打大尺寸螢幕、高電量的入門手機Galaxy M12

三星宣布在台引進主打大電池容量、大尺寸螢幕與多鏡頭設計相機功能的入門手機Galaxy M12，並且藉此強化線上、線下並重的銷售模式。

3月手機銷售10年新低 電信商衝5G改推高資費所致

台灣3月手機市場急凍，銷售量39.3萬支，創10年單月新低，台灣三星高層認為，今年系統業者衝5G，主推新台幣1399元資...

旗艦效能表現的realme GT在台推出 搭載S888處理器售價15990元

今年在2月下旬宣布推出的旗艦手機realme GT，今日 (4/22)由realme宣布將從即日至4月28日開放預購，將透過realme網路商店、realme品牌專櫃、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城和遠傳friDay購物銷售，並且在預購期間加贈兩年原廠保固和一年螢幕保固。

Redmi品牌第一款遊戲手機 K40遊戲增強版將於4/27亮相

脫離小米體系之後，Redmi除了一改過往定調「國民手機」形象，推出多款鎖定高階旗艦市場的產品，現在也計畫挑戰遊戲手機市場，預計在4月27日推出Redmi品牌第一款遊戲手機，並且將以K40遊戲增強版為稱。

瞄準旗艦效能表現 realme GT中國市場銷售版本開箱

在台灣版本上市之前，筆者取得日前已經在中國市場銷售的realme GT藍黑色玻璃背蓋設計版本，體驗此款搭載Qualcomm旗艦處理器Snapdragon 888的手機各項細節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。