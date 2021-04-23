旗艦效能表現的realme GT在台推出 搭載S888處理器售價15990元

今年在2月下旬宣布推出的旗艦手機realme GT，今日 (4/22)由realme宣布將從即日至4月28日開放預購，將透過realme網路商店、realme品牌專櫃、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城和遠傳friDay購物銷售，並且在預購期間加贈兩年原廠保固和一年螢幕保固。

在台引進版本將採8GB記憶體+256GB儲存容量版本，同時將隨盒附贈的65W SuperDart充電器改為USB-C連接規格，配合台灣地區的110V電壓發揮完整65W快充功率。配色部分則確定會同步引進採玻璃背蓋設計的深海飛艇配色款式，以及採皮革背蓋設計的曙光配色版本，但僅前者會先開放銷售，後者則會在後續開賣。

硬體規格方面，realme GT採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，並且配置三星E3材質設計的6.43吋、Full HD+解析度AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率與360Hz觸控反應率，電池容量則是4500mAh，支援65W有線快充，另外則是配置螢幕下指紋辨識設計、雙喇叭與X軸線性馬達，以及3.5mm耳機孔。

相機則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭組合的主相機模組。

夜拍體驗支援超級夜景功能，透過新一代Pure Raw演算法可有效降低影像噪點，使畫面更乾淨、清晰，並且加入全新夜景人像濾鏡，對應流光人像及霓虹人像拍攝風格，錄影功能部分則搭載超級夜景錄影2.0拍攝功能。

而在功能則加入全新「GT模式」，可透過單鍵釋放極致性能，透過搭載全新升級Hyper Boost 4.0加速引擎，讓遊戲更順暢運行，同時讓遊戲執行功耗最高可降低9.8%。

建議售價部分，realme GT將以新台幣15990元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》