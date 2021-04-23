POCO F3與POCO X3 Pro在台上市 鎖定性能、速度與娛樂全方面體驗
今年3月下旬宣布推出的POCO F3與POCO X3 Pro，今日 (4/22)正式宣布引進台灣市場，同時確定將會透過POCO官網，以及包含PChome 24h購物、MiTCH時尚選貨電商、神腦生活、friDay購物等線上通路銷售。
其中，POCO F3將藉由搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器對應5G連網功能，並且搭載LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池容量則是4520mAh，支援33W有線快充，並且搭配支援Dolby ATMOS全景聲等音效技術的雙喇叭設計，同時也配置NFC與紅外線發射器，分別推出夜幕黑、極地白與深海藍三款配色，作業系統則採用MIUI 12 for POCO操作介面。
螢幕則採用支援120Hz畫面更新率、Full HD+解析度設計的6.67吋螢幕，並且採用開孔設計的2000萬畫素視訊鏡頭，另外配置4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素長焦+微距鏡頭構成的主相機規格。
POCO F3預計在台推出6GB記憶體+128GB儲存容量版本，以及8GB記憶體+256GB儲存容量版本，建議售價分別為新台幣10999元與12999元，將加贈6個月內可享一次免費螢幕維修服務，預計從4月22日晚上8點透過POCO官網等線上通路銷售，預計在4月28日起開放小米實體門市銷售。
而POCO X3 Pro則採用Snapdragon 860處理器，僅對應4G連網功能，其他規格包含採用LPDDR4記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池容量則是5160mAh，一樣支援33W有線快充，以及搭配支援Dolby ATMOS全景聲等音效技術的雙喇叭設計，一樣搭載NFC與紅外線發射器，分別推出幻影黑、金屬銅、冰霜藍三款配色。
螢幕規格一樣採6.67吋、支援120Hz畫面更新率與Full HD+解析度設計，同樣採開孔設計的2000萬畫素視訊鏡頭，主相機規格則分別採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，額外搭配各為200萬畫素的景深鏡頭與微距鏡頭。
POCO X3 Pro同樣在台灣推出6GB記憶體+128GB儲存容量版本，以及8GB記憶體+256GB儲存容量版本，建議售價分別為新台幣7499元與8499元，並且提供6個月內可享一次免費螢幕維修服務，一樣也會在4月22日晚上8點透過POCO官網等線上通路銷售，並且在4月28日起開放小米實體門市銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪蘋果發表會重點整理 哪個新品最讓你心動？
▪新款iPad Pro效能更強入手門檻卻更便宜！這種容量反而變貴了
▪蘋果AirTag一出 網友大讚「捉姦神器」秒被打臉
▪蘋果iOS更新！Face ID「戴口罩」下週也能解鎖了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言