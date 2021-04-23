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POCO F3與POCO X3 Pro在台上市 鎖定性能、速度與娛樂全方面體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

今年3月下旬宣布推出的POCO F3與POCO X3 Pro，今日 (4/22)正式宣布引進台灣市場，同時確定將會透過POCO官網，以及包含PChome 24h購物、MiTCH時尚選貨電商、神腦生活、friDay購物等線上通路銷售。

其中，POCO F3將藉由搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器對應5G連網功能，並且搭載LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池容量則是4520mAh，支援33W有線快充，並且搭配支援Dolby ATMOS全景聲等音效技術的雙喇叭設計，同時也配置NFC與紅外線發射器，分別推出夜幕黑、極地白與深海藍三款配色，作業系統則採用MIUI 12 for POCO操作介面。

▲POCO F3
▲POCO F3

螢幕則採用支援120Hz畫面更新率、Full HD+解析度設計的6.67吋螢幕，並且採用開孔設計的2000萬畫素視訊鏡頭，另外配置4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素長焦+微距鏡頭構成的主相機規格。

POCO F3預計在台推出6GB記憶體+128GB儲存容量版本，以及8GB記憶體+256GB儲存容量版本，建議售價分別為新台幣10999元與12999元，將加贈6個月內可享一次免費螢幕維修服務，預計從4月22日晚上8點透過POCO官網等線上通路銷售，預計在4月28日起開放小米實體門市銷售。

▲POCO X3 Pro
▲POCO X3 Pro

而POCO X3 Pro則採用Snapdragon 860處理器，僅對應4G連網功能，其他規格包含採用LPDDR4記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池容量則是5160mAh，一樣支援33W有線快充，以及搭配支援Dolby ATMOS全景聲等音效技術的雙喇叭設計，一樣搭載NFC與紅外線發射器，分別推出幻影黑、金屬銅、冰霜藍三款配色。

螢幕規格一樣採6.67吋、支援120Hz畫面更新率與Full HD+解析度設計，同樣採開孔設計的2000萬畫素視訊鏡頭，主相機規格則分別採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，額外搭配各為200萬畫素的景深鏡頭與微距鏡頭。

POCO X3 Pro同樣在台灣推出6GB記憶體+128GB儲存容量版本，以及8GB記憶體+256GB儲存容量版本，建議售價分別為新台幣7499元與8499元，並且提供6個月內可享一次免費螢幕維修服務，一樣也會在4月22日晚上8點透過POCO官網等線上通路銷售，並且在4月28日起開放小米實體門市銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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