POCO未來積極強化品牌特色 遊戲手機、物聯網等項目都是考慮方向

配合此次POCO F3 5G及POCO X3 Pro引進台灣市場，筆者也與POCO全球業務負責人邱曉波進行簡短訪談，針對POCO品牌從小米體系拆分獨立之後的發展作說明。

一開始就鎖定國際市場發展

依照邱曉波說明，在2018年8月下旬於印度市場揭曉POCOPHONE F1後，許多人認為POCO品牌是以印度市場為主，再從印度市場走向國際發展，但實際上POCO也同時在法國、西班牙市場發展，因此與Redmi品牌先在中國市場發展，後續才佈局國際市場的模式不同，POCO品牌從一開始就是鎖定國際市場發展，並且以年輕用戶、高性價比與更酷炫設計為訴求。

在產品設計中，POCO品牌目前會以F系列、X系列與M系列鎖定不同使用需求，其中在F系列將會鎖定高性能設計，而X系列則會以滿足大眾市場需求為主，M系列則鎖定入門市場。同時，邱曉波表示目前POCO品牌不會著重以多款手機擴大市佔，而是以明確市場目標族群銷售，藉此增加使用黏著度。

▲POCO全球業務負責人邱曉波

未來將逐步降低依附小米品牌比重

而雖然目前在國際市場仍會依附小米品牌進行宣傳，但邱曉波表示在去年確定使POCO品牌完全獨立，並且建立品牌專屬官網，同時將以線上電商銷售模式為主，未來也會逐漸降低仰賴小米品牌比重，甚至也會考慮建立POCO品牌產品生態鏈，其中更包含更多物聯網產品，或是比照realme品牌打造形象公仔，藉此凝聚使用者支持。

配合持續讓品牌獨立運作，邱曉波也說明未來有可能讓POCO品牌手機加入更多專屬介面功能，藉此讓POCO品牌有更明顯獨特性。此外，針對POCO品牌一開始主打高效性能、價格親民，甚至強調著重遊戲體驗等特性，未來是否也會比照Redmi品牌額外開創遊戲手機產品類別，邱曉波表示這是未來可以考慮方向，但目前並未有此類規劃。

產品設計以符合更高性價比為主，逐步站穩各個市場

邱曉波表示，POCO品牌並未特別設想與特定市場品牌競爭，發展模式還是會以各個市場逐步站穩，慢慢推進到更多國家地區發展，同時在產品設計也會考量可用性、可量產，以及符合性價比成本考量為原則，因此並不會一昧將小米手機上的創新設計直接下放，而是讓手機設計在符合實用原則下滿足更大性價比表現。

目前POCO品牌會先聚焦在銷售表現較佳市場，例如台灣、西班牙及東歐市場，另外也會繼續佈局印度與東南亞市場發展，同時現階段還是會以5G連網手機與4G連網手機並重發展，但逐漸也會轉向以5G連網手機發展為主，具體調整進度還是會以各地電信業者提供服務而定。

未來也會推出搭載Snapdragon 888處理器的手機產品

對於目前推出的POCO F3 5G採用的是Qualcomm Snapdragon 870處理器，而非定位更高的Snapdragon 888處理器，邱曉波說明與當前處理器供貨短缺並沒有直接關聯，強調當初規劃產品時就已經決定相關規格，因此也意味POCO未來也會推出採用Snapdragon 888處理器的手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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