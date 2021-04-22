瞄準旗艦效能表現 realme GT中國市場銷售版本開箱
在台灣版本上市之前，筆者取得日前已經在中國市場銷售的realme GT藍黑色玻璃背蓋設計版本，體驗此款搭載Qualcomm旗艦處理器Snapdragon 888的手機各項細節。
由於此次取得為中國市場銷售版本，因此採用作業系統功能、介面與日後台灣上市銷售版本會有不少差異，因此這次體驗重心就不會放在介面功能，而是會以手機外觀、效能表現與相機拍攝效果為主。
外觀設計部分，realme GT藍黑色玻璃背蓋設計版本採極光般折射視覺質感，同時雖然採玻璃背蓋設計，但大幅降低指紋沾染情況，同時也增加機身持握穩定性。螢幕部分，realme GT採用6.43吋、Full HD+解析度，以及採三星E3材質打造的AMOLED面板設計，支援120Hz畫面更新率與360Hz觸控反應率。
硬體規格方面則採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池容量則是4500mAh，支援65W有線快充，另外也配置螢幕下指紋辨識設計、雙喇叭與X軸線性馬達，以及3.5mm耳機孔。
相機則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭組合的主相機模組。
中國市場銷售版本與台灣市場銷售版本差異，除了作業系統介面功能不同之外，包含台灣市場銷售版本將採用8GB記憶體與256GB儲存容量設計，同時盒裝包裝也會換成繁體中文字樣。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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