Redmi品牌第一款遊戲手機 K40遊戲增強版將於4/27亮相
脫離小米體系之後，Redmi除了一改過往定調「國民手機」形象，推出多款鎖定高階旗艦市場的產品，現在也計畫挑戰遊戲手機市場，預計在4月27日推出Redmi品牌第一款遊戲手機，並且將以K40遊戲增強版為稱。
既然名稱是以K40遊戲增強版為稱，意味此款手機將可能以今年2月下旬推出的Redmi K40系列為基礎，但鏡頭設計會有些不同，甚至還加入額外光條設計。
另外，K40遊戲增強版也將比照目前多數手機加入側面按鍵設計，不僅以可壓按的實體按鍵呈現，在一般不使用情況下更可以透過撥鍵強制收合，避免造成誤按。
而圖像內容中出現「Speedest」、「Freezing」字樣，意味K40遊戲增強版也將強調處理器效能與內部冷卻效率，目前相關消息指稱K40遊戲增強版將會搭載聯發科天璣1200處理器，機身設計也預期以電競風格呈現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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