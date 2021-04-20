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簡單玩／Galaxy A52 5G融入更多旗艦手機設計 120Hz畫面更新率、螢幕下指紋辨識、IP67防水防塵

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Galaxy A52 5G
▲Galaxy A52 5G

三星在今年3月時推出的中階機種Galaxy A52 5G，其中導入不少旗艦手機設計與使用體驗，藉此持續強化Galaxy A系列機種產品魅力。

依照三星先前市場策略，將使更多原本僅在旗艦手機的設計與功能下放，讓鎖定大眾市場使用需求的Galaxy A系列機種能有更大吸引力，並且能在眾多手機產品內增加競爭優勢。以此次推出的Galaxy A52 5G來看，不僅比一般版本設計的Galaxy A52額外增加支援5G連網功能，更加入120Hz畫面更新率、螢幕下指紋辨識與IP67防水防塵規格，外觀也導入諸多源自Galaxy S21設計風格與配色。

而硬體方面，Galaxy A52 5G採用6.5吋Infinity-O Super AMOLED螢幕、搭載Qualcomm Snapdragon 750G處理器，配置6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，並且支援25W有線快充。

機身顏色則延續Galaxy S21系列配色設計，分別推出潮黑豆豆、絢紫豆豆、沁白豆豆與晶藍豆豆四款配色，形式上也採類似Galaxy S21系列設計，只是背蓋更改為塑膠材質。

▲Galaxy A52 5G
▲Galaxy A52 5G

▲Galaxy A52 5G
▲Galaxy A52 5G

相機方面，Galaxy A52 5G連網版本的主相機也採矩形排列形式配置，並且採用具備光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭組合，以及採用500萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則均採用3200萬畫素規格。

拍攝功能部分，則是加入與旗艦手機相同的人工智慧場景辨識、夜景模式、4組畫素合併拍攝功能，另外也與Snapchat合作，在相機Fun模式加入獨家合作濾鏡。

▲主相機也採矩形排列形式配置，並且採用具備光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭組合與同為500萬畫素的景深鏡頭
▲主相機也採矩形排列形式配置，並且採用具備光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭組合與同為500萬畫素的景深鏡頭

5G連網規格則對應目前市場主流的6GHz以下頻段規格，並且支援台灣電信業者服務使用頻段，SIM卡插槽部分則採三選二形式設計，可選擇使用兩張SIM卡，或是單張SIM卡與micro SD記憶卡的組合。

作業系統則是採用基於Android 11的OneUI 3.0操作介面，並且加入支援SmartThings物聯網配件，因此也能對應近期推出的SmartTag定位配件，同時也支援新款Galaxy Buds Pro，以及藍牙音訊分享功能，讓使用者能同時連接兩組藍牙耳機一起聆聽音樂。

以定位來看，Galaxy A52 5G鎖定大眾市場使用需求，其中以6.5吋螢幕設計滿足多數使用者對於大尺寸螢幕需求，同時也藉由4500mAh電池電量設計對應全天使用時間，而機身外型與配色也能符合眾人視覺胃口，並不會因為定位中階而使整體設計流於通俗，配色更相對活潑，因此能吸引更多年輕用戶青睞。

而在運算效能方面，雖然並非採用高階旗艦處理器，但以Snapdragon 750處理器效能也能對應絕大部分使用需求，甚至能藉由Qualcomm Elite Gaming設計對應更流暢的遊戲執行體驗，同時也能配合Google Play Store更新處理器的GPU驅動程式，藉此最佳化顯示效能。

至於在相機功能方面，對應6400萬畫素解像能力的廣角鏡頭設計，其實已經能滿足多數拍攝需求，另外也搭載方便捕捉更寬廣畫面的超廣角鏡頭，以及對應景深與微距效果拍攝鏡頭組合。而在聲音體驗方面也支援藍牙音訊分享功能，其他方面也加入支援SmartTag定位配件等物聯網配件使用體驗，因此也讓Galaxy A52 5G使用體驗能滿足更多市場需求。

▲Galaxy A52 5G採6.5吋Infinity-O Super AMOLED螢幕，在強光下依然可維持一定清晰可見度
▲Galaxy A52 5G採6.5吋Infinity-O Super AMOLED螢幕，在強光下依然可維持一定清晰可見度

▲Galaxy A52 5G背面設計採類似Galaxy S21系列設計語言，但背蓋材質改為塑膠，而非玻璃
▲Galaxy A52 5G背面設計採類似Galaxy S21系列設計語言，但背蓋材質改為塑膠，而非玻璃

▲採用平面設計螢幕，並且保留Infinity-O形式的中央開孔設計，視訊鏡頭則均採用3200萬畫素規格
▲採用平面設計螢幕，並且保留Infinity-O形式的中央開孔設計，視訊鏡頭則均採用3200萬畫素規格

▲機身厚度也控制得宜，並不會明顯變厚
▲機身厚度也控制得宜，並不會明顯變厚

▲底部保留3.5mm耳機孔
▲底部保留3.5mm耳機孔

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 GALAXY 三星

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