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iPhone 12系列取消提供USB充電器之後 蘋果：省下86.1萬噸金屬

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早公布2021年度環境進展報告，其中除了再次說明在辦公建築使用100%可再生能源，同時也有超過100個供應鏈合作夥伴同樣導入100%再生能源，而所有業務營運從去年四月便已達成100%碳中和目標，另外在iPhone 12系列與Apple Watch series 6也採用高達99%可回收利用的鎢材質，避免鎢材質造成環境污染，而新版MacBook Air更導入40%比例可回收材質。

另外，針對去年iPhone 12系列取消提供隨附USB充電器的決策，蘋果表示將可節省高達86萬1000噸的銅、鋅、錫等金屬總含量，同時重新設計且更不佔體積的盒裝，更能在相同貨櫃額外增加多達70%的iPhone盒裝數量，意味在相同運量情況下可將更多iPhone運送至目的地。

而新款Mac機種開始採用Apple Silicon處理器設計後，著實也讓Mac機種使用電量、需要重複充電次數大幅減少，其中需要常時接電運作的新款Mac mini整體碳足跡足足降低34%，更不用說同樣換上Arm架構處理器的新款MacBook Pro與Macbook Air，由於大幅延長電池續航時間，因此也讓原本充電頻率明顯減少，自然也讓碳足跡降低許多。

依照蘋果說明，過去12年以來已經將旗下產品平均電功耗降低高達70%，在目前全球已經有不少蘋果產品銷售情況下，明顯也能減少碳足跡量。

在報告中，蘋果說明在營運過程中產生的二氧化碳排放量，已經從2019年的2510萬噸降低為2260萬噸，電力使用量相比前一年同期也減少1390萬瓩。針對藉由機器人Daisy拆解回收零件部分，蘋果也說明目前已經可從每公噸的iPhone零件中回收高達150噸的金與銅材質總量，並且避免多達3萬9000噸的電子元件被浪費。

近期公布消息中，蘋果宣布與合作夥伴提出2億美元規模的還原基金 (Restore Fund)，藉此推動應對氣候變遷的大自然解決方案，其中包含以林業與產品包裝創新為基礎進行投資，預計在每年從大氣中清除至少100萬噸二氧化碳含量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

再生能源 氣候變遷 iPhone 蘋果 iPhone 12

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