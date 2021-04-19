榮耀品牌首款螢幕可凹折手機Magic X 將採用維信諾提供面板零件
先前有消息指稱自華為體系拆分獨立的榮耀，將在今年7月恢復推出Magic品牌新機，其中更包含名為Magic X的螢幕可凹折手機，而相關資訊也顯示榮耀已經在今年2月8日申請Magicx X相關商標專利，顯示接下來準備推出採用此商標名稱的新機。
相關消息指稱，Magic X採用可凹折螢幕源自中國維信諾 (Visionox)提供元件，而維信諾日前也證實與榮耀簽署採購協議，預計向榮耀提供面板零件。
依照先前榮耀董事長萬飆透露，將會在今年推出重點產品，其中預期包含榮耀高階機種，以及Magic品牌系列產品，相關看法更認為榮耀將會比照華為品牌推出新款螢幕可凹折手機產品。
同時，日前公布V40系列新機時，榮耀總裁趙明便透露未來榮耀品牌將會權力衝刺高階機種市場，同時也會打造屬於榮耀品牌的高階旗艦機種，因此Magic X系列預期將會成為榮耀品牌全新打造的旗艦產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言