榮耀品牌首款螢幕可凹折手機Magic X 將採用維信諾提供面板零件

先前有消息指稱自華為體系拆分獨立的榮耀，將在今年7月恢復推出Magic品牌新機，其中更包含名為Magic X的螢幕可凹折手機，而相關資訊也顯示榮耀已經在今年2月8日申請Magicx X相關商標專利，顯示接下來準備推出採用此商標名稱的新機。

相關消息指稱，Magic X採用可凹折螢幕源自中國維信諾 (Visionox)提供元件，而維信諾日前也證實與榮耀簽署採購協議，預計向榮耀提供面板零件。

依照先前榮耀董事長萬飆透露，將會在今年推出重點產品，其中預期包含榮耀高階機種，以及Magic品牌系列產品，相關看法更認為榮耀將會比照華為品牌推出新款螢幕可凹折手機產品。

同時，日前公布V40系列新機時，榮耀總裁趙明便透露未來榮耀品牌將會權力衝刺高階機種市場，同時也會打造屬於榮耀品牌的高階旗艦機種，因此Magic X系列預期將會成為榮耀品牌全新打造的旗艦產品。

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