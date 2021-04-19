Google似乎有意將Sony的360 Reality Audio技術 也納入Android作業系統

如同Google當年將Sony提出的LDAC藍牙音訊播放技術納入Android作業系統，目前似乎也有意加入Sony近年提出的360 Reality Audio技術，讓更多Android手機也能使用此項技術。

在Android Open Source Project討論內容中，除了出現將MPEG-H 3D Audio音訊技術帶到Android作業系統，同時也包含加入Sony 360 Reality Audio音訊技術的討論，其中更包含Sony軟體工程師村山敬相關回應，因此顯示Sony有意與Google合作此項技術，讓更多Android手機可以使用360 Reality Audio音訊技術感受貼近真實音場的聲音表現。

在此之前，Sony也曾與Google合作LDAC藍牙音訊技術，讓Android裝置可以透過更高傳輸頻寬，以藍牙耳機播放更高解析音質內容。而此次再將360 Reality Audio音訊技術提供給Google，透過Android平台擴展360 Reality Audio音訊技術使用規模，對於Sony日後推行應用此項技術的耳機產品也有一定利處。

目前360 Reality Audio技術已經率先應用Amazon Music HD高解析度串流音樂服務，同時也進駐Tidal、Deezer、nugs.net在內音樂服務平台。除了應用在本身Sony Music持有音樂內容，Sony也著手與環球音樂、華納音樂合作導入360 Reality Audio聲音格式。

此外，360 Reality Audio聲音格式同時也相容現有常見的MPEG-H 3D Audio標準，因此未來推廣此項聲音格式所面臨阻撓相對較少。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》