三星與Olympus的合作 有可能是基於Sensor Shift可動感光元件設計

日前有消息指稱三星將與Olympus合作相機技術，稍早則有說法進一步表示雙方合作會是在Olympus的Sensor Shift可動感光元件設計，將使手機手持拍攝能以更穩定性營是捕捉影像。

類似的設計，其實在蘋果去年推出的iPhone 12 Pro Max也有類似機構，讓使用者手持拍攝時可以紀錄更穩定影像，而Sensor Shift設計則是Olympus旗下相機產品特色功能。

而三星與Olympus的合作，或許有可能會是在Sensor Shift設計，讓旗艦款Galaxy手機的相機拍攝穩定表現能具體提升，並且滿足使用者隨手拍攝使用需求。

至於雙方合作是否也會包含ZUIKO鏡頭設計技術，目前還無法確認，同時三星與Olympus方面也未對此作回應。

由於Olympus去年已經將數位相機事業群轉為全資子公司，並且更名為OM數位解決方案 (OM Digital Solutions)，更由日本產業合作夥伴收購其多數股權持有，因此三星此次傳出與Olympus合作，理論上應該是與日本產業合作夥伴達成協議，並且使用Olympus品牌

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》