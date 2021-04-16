快訊

拜登老友訪台綠動態 鄭文燦搶話語權、賴清德有接觸優勢

舒力基轉中颱！下周一恐轉強颱 最接近台灣時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TCL展示結合凹折、拉伸機構概念手機「Fold 'n' Roll」

聯合新聞網 / 楊又肇

先前提出採Z字凹折螢幕手機，以及6.7吋可拉伸手機螢幕設計之後，TCL稍早提出一款結合前述兩種設計，並且以「Fold 'n' Roll」為稱的凹折拉伸概念手機，同時也宣布推出三款TCL 20系列手機。

「Fold 'n' Roll」本身採螢幕向外的凹折機構，在折合時為6.87吋，攤開後的顯示面積可達8.85吋，而進一步拉伸之後則可讓螢幕面積「增加」至10吋。

手機凹折機構同樣採鉸鍊設計，而拉伸機構則有點類似OPPO或LG的作法，同時手機採由上角螢幕開孔設計，主要拉伸機構則是位於攤開後的左側部位。至於背面主相機模組，則是受限於螢幕凹折機構，因此必須在攤開之後才能使用，否則會被凹折後的部位覆蓋遮擋。

目前TCL並未透露具體關於「Fold 'n' Roll」細節，同時也無法確認此款概念手機是否會成為市售商品。

至於此次推出的三款TCL 20系列手機，分別為TCL 20 Pro 5G、TCL 20L+，以及TCL 20L。

其中，TCL 20 Pro 5G採用6.67吋、20:9顯示比例的AMOLED雙側曲面螢幕，搭配Qualcomm Snapdragon 750G處理器、6GB記憶體與256GB存儲容量，另外在螢幕上也搭載名為NXTVISION顯示強化技術，可依照顯示內容調整亮度、顏色與對比，電池容量則是4500mAh，相機分別採用4800萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，並且配置一組200萬畫素景深鏡頭。

而TCL 20L+則一樣採用與TCL 20 Pro 5G相同的6.67吋AMOLED螢幕，並且強調配戴墨鏡也不會有視覺上的差異，處理器則換成Snapdragon 662，記憶體則維持6GB，並且配置256GB儲存容量，電池則增加為5000mAh，相機模組維持採用4800萬畫素廣角鏡頭，但超廣角鏡頭改為800萬畫素，微距鏡頭則改為200萬畫素，未搭載景深鏡頭。

定位入門款的TCL 20L，則採用與TCL 20L+相同規格，記憶體提供4GB或6GB容量，儲存容量則減少為128GB，電池容量一樣是5000mAh，而相機規格也與TCL 20L+相同。

三款TCL 20系列手機將會在英國、義大利及葡萄牙市場推出，建議售價則分別為549歐元、269歐元，以及229歐元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機 手機

延伸閱讀

Sony Xperia 10 III終於加入5G連網 持續強化螢幕與相機體驗

小米平板5最快會在今年5月亮相 將採用針對平板強化的MIUI介面

華邦電、聯陽 選逾100天

黑鯊4系列來了！搭載720Hz觸控反應率螢幕、120W快充 售價曝光

相關新聞

紅米將推遊戲手機 可能打到小米投資的黑鯊手機

小米集團旗下紅米（Redmi）品牌宣布要進軍遊戲手機領域，並將於4月底推出首款遊戲手機，搶分眾市場，但首個競爭對手將會是...

Xperia 1 III、Xperia 5 III與Xperia 10 III三機齊發！Sony切入不同市場需求

此次一口氣宣布推出三款新機：Xperia 1 III、Xperia 5 III與Xperia 10 III，而非比照過往劃分上半年及下半年推出新機的腳步，似乎顯示Sony Mobile希望透過一次性宣告，透過三款新機切入不同市場使用需求。

報導指稱三星放棄在Galaxy Z Fold 3加入收納S Pen設計

過去有不少傳聞指稱三星計畫將S Pen手寫筆設計套用在Galaxy Z Fold系列螢幕可凹折手機，同時也有不少三星專利顯示內部確實有此構思。但在稍早傳出消息中，則是透露三星最終放棄在螢幕可凹折手機加入可收納S Pen手寫筆的設計，未來有可能比照Galaxy S21 Ultra採額外配合保護殼收納作法。

Google Assistant現在也能以聲控方式尋找迷失於家中的iPhone

在稍早介紹Google Assistant數位助理服務方便的5項應用功能時，Google說明現在也能透過聲控方式藉由Google Assistant尋找迷失在家中的iPhone，就算是開啟靜音或勿擾模式也能順利找到。

TCL展示結合凹折、拉伸機構概念手機「Fold 'n' Roll」

先前提出採Z字凹折螢幕手機，以及6.7吋可拉伸手機螢幕設計之後，TCL稍早提出一款結合前述兩種設計，並且以「Fold 'n' Roll」為稱的凹折拉伸概念手機，同時也宣布推出三款TCL 20系列手機。

5月底前申辦遠傳搶付指定方案 任選獨家頂級女神專寵體驗

即將迎來5月母親節，於遠傳電信網路門市申辦「遠傳搶付」指定方案最低月付399元起，不僅可享遠傳優質網路服務、網內通話免費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。