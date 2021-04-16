TCL展示結合凹折、拉伸機構概念手機「Fold 'n' Roll」

先前提出採Z字凹折螢幕手機，以及6.7吋可拉伸手機螢幕設計之後，TCL稍早提出一款結合前述兩種設計，並且以「Fold 'n' Roll」為稱的凹折拉伸概念手機，同時也宣布推出三款TCL 20系列手機。

「Fold 'n' Roll」本身採螢幕向外的凹折機構，在折合時為6.87吋，攤開後的顯示面積可達8.85吋，而進一步拉伸之後則可讓螢幕面積「增加」至10吋。

手機凹折機構同樣採鉸鍊設計，而拉伸機構則有點類似OPPO或LG的作法，同時手機採由上角螢幕開孔設計，主要拉伸機構則是位於攤開後的左側部位。至於背面主相機模組，則是受限於螢幕凹折機構，因此必須在攤開之後才能使用，否則會被凹折後的部位覆蓋遮擋。

目前TCL並未透露具體關於「Fold 'n' Roll」細節，同時也無法確認此款概念手機是否會成為市售商品。

至於此次推出的三款TCL 20系列手機，分別為TCL 20 Pro 5G、TCL 20L+，以及TCL 20L。

其中，TCL 20 Pro 5G採用6.67吋、20:9顯示比例的AMOLED雙側曲面螢幕，搭配Qualcomm Snapdragon 750G處理器、6GB記憶體與256GB存儲容量，另外在螢幕上也搭載名為NXTVISION顯示強化技術，可依照顯示內容調整亮度、顏色與對比，電池容量則是4500mAh，相機分別採用4800萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，並且配置一組200萬畫素景深鏡頭。

而TCL 20L+則一樣採用與TCL 20 Pro 5G相同的6.67吋AMOLED螢幕，並且強調配戴墨鏡也不會有視覺上的差異，處理器則換成Snapdragon 662，記憶體則維持6GB，並且配置256GB儲存容量，電池則增加為5000mAh，相機模組維持採用4800萬畫素廣角鏡頭，但超廣角鏡頭改為800萬畫素，微距鏡頭則改為200萬畫素，未搭載景深鏡頭。

定位入門款的TCL 20L，則採用與TCL 20L+相同規格，記憶體提供4GB或6GB容量，儲存容量則減少為128GB，電池容量一樣是5000mAh，而相機規格也與TCL 20L+相同。

三款TCL 20系列手機將會在英國、義大利及葡萄牙市場推出，建議售價則分別為549歐元、269歐元，以及229歐元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》