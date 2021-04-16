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Google Assistant現在也能以聲控方式尋找迷失於家中的iPhone

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早介紹Google Assistant數位助理服務方便的5項應用功能時，Google說明現在也能透過聲控方式藉由Google Assistant尋找迷失在家中的iPhone，就算是開啟靜音或勿擾模式也能順利找到。

Google說明，在接下來的更新中，將可透過「Hey Google, find my phone」聲控指令，讓使用者透過其他支援Google Assistant數位助理服務的裝置，例如NEST Home智慧喇叭，或是其他搭載Google Assistant的智慧型手機，藉此尋找在家中迷失的手機。

支援此項功能的手機，除了Android機種之外，如果使用者的iPhone也下載安裝Google Home App，並且完成Google帳號登入，一樣也能透過上述方式找到，即便手機開啟靜音或勿擾模式依然可以順利透過Google Assistant確認位置。

而其他應用部分，則包含可在美國境內藉由Duplex技術，讓Google Assistant幫忙在線上訂餐過程中填入個人聯繫方式與支付相關資料。不過此項功能必須事先完成Google Pay設定，並且將資料同步至Chrome瀏覽器的自動填寫功能。

Google表示此項功能目前僅會先開放部分前期合作餐廳業者使用，但今年下半年將會加入更多餐廳合作，預計可讓使用者更方便透過Chrome瀏覽器快速訂餐。

其他部分，Google也強化Google Assistant的Routines常規設定，讓Google Assistant可以配合當地日出、日落時間自動執行指定動作，例如在日落時候自動開啟家中電燈，並且在日出時候自動關閉，此外也讓Google Assistant可以在單一聲控指令下同時執行多組Routines動作，甚至也可以直接取用他人設定好的Routines動作，藉此打造適合個人居家自動化控制功能。

若不想動口的話，Google Assistant目前也能透過捷徑 (shortcuts)方式，讓使用者直接透過點按或排程方式執行特定動作。

另外，配合接下來即將在4月26日舉辦的第93屆奧斯卡金像獎，Google也讓使用者能透過Google Assistant詢問獲獎者、獲獎作品等資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 Google iPhone NEST

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