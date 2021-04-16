報導指稱三星放棄在Galaxy Z Fold 3加入收納S Pen設計

過去有不少傳聞指稱三星計畫將S Pen手寫筆設計套用在Galaxy Z Fold系列螢幕可凹折手機，同時也有不少三星專利顯示內部確實有此構思。但在稍早傳出消息中，則是透露三星最終放棄在螢幕可凹折手機加入可收納S Pen手寫筆的設計，未來有可能比照Galaxy S21 Ultra採額外配合保護殼收納作法。

南韓데일리안新聞報導指出，三星直到3月時候仍嘗試在今年預計推出的Galaxy Z Fold 3增加可收納S Pen手寫筆空間，但考量螢幕可凹折手機整體機構相對複雜，同時內部可使用空間相對狹小，因此最終取消在Galaxy Z Fold 3加入可收納S Pen手寫筆的孔位設計。

因此若依照三星先前說法，表示將在Galaxy系列機種擴展S Pen手寫筆使用功能，預期下半年準備推出的Galaxy Z Fold 3也會支援S Pen手寫應用，但可能會比照Galaxy S21 Ultra形式，讓手機支援S Pen書寫操作，但必須配合特定配件才能方便收納。

就三星先前回應說法，今年有可能因為晶片短缺問題暫緩推出Galaxy Note系列更新機種，但預期會著重布局螢幕可凹折手機，另一方面也會讓更多適合機種加入支援S Pen手寫筆使用功能。

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