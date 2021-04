Xperia 1 III、Xperia 5 III與Xperia 10 III三機齊發！Sony切入不同市場需求

此次一口氣宣布推出三款新機:Xperia 1 III、Xperia 5 III與Xperia 10 III,而非比照過往劃分上半年及下半年推出新機的腳步,似乎顯示Sony Mobile希望透過一次性宣告,透過三款新機切入不同市場使用需求。

從2019年開始,Sony Mobile選擇將手機產品名稱以「1」定為旗艦機種,「10」則定為大眾使用機種,分別推出Xperia 1與Xperia 10。而在2019年下半年,則是以「5」定為適合更多人使用的旗艦機種,並且推出Xperia 5。

雖然當時Sony Mobile內部也持續討論後續更新機種名稱該如何決定,但從2020年宣布推出Xperia 1 II及Xperia 10 II,並且在下半年接續推出Xepria 5 II。而今年更一口氣宣布推出Xperia 1 III、Xperia 5 III與Xperia 10 III,顯示Sony Mobile將透過這三款手機吸引不同市場用戶族群。

▲2019年推出的Xperia 1,以數字「1」作為全新旗艦手機定位名稱

三款手機分別設定不同產品定位,例如Xperia 1 III便是以「Speed and beyond.」強調以速度體驗為重,而Xperia 5 III則以「Speed and beyond made compact.」說明等同旗艦手機般的速度表現,更著重使用輕便性,至於以「5G that fit in your hands.」為陳述的Xperia 10 III,更直接點出將5G連網功能加入中階手機產品,更代表Sony Mobile全產品線均跨入5G連網市場發展,也意味接下來將以5G網路應用串連所有產品。

以三款手機聚焦不同市場需求

相較過去曾以一年推出多款手機,藉此爭取更多市場發展機會的情況,目前Sony則是重新調整市場策略,將手機數量精簡為三款,分別是鎖定金字塔頂端體驗用戶族群的大師級手機Xperia 1,以及融合Xperia 1旗艦手機使用體驗,同時維持合手尺寸手機輕便性的Xperia 5,並且透過適合大眾市場,並且將諸多旗艦手機設計下放的Xperia 10吸引更多使用族群。

另一方面,藉由新機更容易透過數字取得產品定位,Sony也讓消費者更容易在眾多手機產品中輕易識別Xperia手機不同之處。

「One Sony」理念從來沒有改變

去年將影像產品、家電影音產品,以及包含行動產品全數整併在全新Sony體系,使得Sony旗下影像、影音及手機產品技術更容易整合,因此從去年開始也能看見不少影像產品開始應用手機連網功能,而Sony去年推出的α1全片幅相機,在命名方式也參考了Xperia 1的名稱與產品定位,因此更說明未來在Xperia系列手機將能看見更多Sony技術整合。

▲Xperia 1 III與Xperia 5 III依然承襲源自α的相機技術

▲在Xperia手機上呈現所有Sony技術

由於智慧型手機目前已經成為人們生活媒介,不僅所有溝通都會藉由手機完成,同時包含互動、紀錄及體驗也都會藉由手機完成,因此Sony認為手機成為連接所有一切的起點,進而延伸至Sony旗下各個產品使用感受,使得如何在手機上匯聚旗下所有技術,也成為Sony目前發展重心。

從2012年自Sony Ericsson回歸至Sony體系,當時便秉持「One Sony」理念推動Xperia品牌背後所代表Sony技術。即便後續經歷幾次組織結構變動,「One Sony」理念也從來沒有改變,甚至目前整併在全新Sony體系,使得α相機、CineAlta攝影機、BRAVIA電視、Hi-Res Audio高解析音質等技術可更完整在Xperia手機上呈現,更凸顯手機產品在Sony產品線扮演技術詮釋角色,意味Xperia手機未來依然會是Sony佈局重點。

▲從2012年提出的「One Sony」理念,至今依然是以Xperia手機為核心

在手機上提供完整Sony體驗

隨著全新體系運作,Sony將轉型成為以技術驅動創造娛樂體驗的公司,在手機產品部分更期望針對社群意見領袖感興趣項目進行開發,例如在Xperia 1迭代更新中持續強化的專業攝影、影像感受與高解析音質體驗,甚至針對蓬勃發展的手機遊戲市場提供更深層的遊玩體驗。

另外,在差異性越來越小的智慧型手機市場競爭中,Sony始終維持本身具識別性的設計語言,從Xperia 1開始更採用21:9顯示比例設計的CinemaWide電影螢幕設計,使他人可在眾多手機中一眼認出是Sony打造產品。

雖然目前眾多手機同樣強調攝影、聲音、影像等體驗,但Sony在手機設計想法更讓所有體驗能彼此串接,例如前面提到的CinemaWide電影螢幕設計,除了提供更寬廣的觀看視覺範圍,更可直接觀看透過源自CineAlta攝影機技術的Cinema Pro App所拍攝電影風格影片,甚至可藉由寬廣螢幕作為攝影器材監看螢幕,用於手機遊戲遊玩也能看見更多範圍,同時21:9的螢幕比例也相對容易持握。

透過這樣串接不同體驗的設計理念,更讓Xperia手機能產生更完整的影音創作與使用感受。

▲Sony期望能將旗下黑科技濃縮整合在手機產品,藉此向更多人展示Sony技術實力

未來持續佈局旗艦機種定位

相較不少品牌機種持續鎖定親民價位市場,Sony Mobile將持續著重佈局旗艦機種,同時搭配「Compact」定位機種觸及合手尺寸機種,但在相機、影音體驗仍有高度訴求愛好者。

依照過去Sony Mobile在日本、台灣所作統計,顯示許多使用Xperia手機的消費者,有多達70%比例選擇旗艦定位的Xperia 1,其中有更多原因是為了獲得更好相機拍攝體驗,同時也有不少比例是為了Sony在手機產品提供的影音體驗、防水設計,從Xperia 1 II加入5G連網功能後,更成為許多消費者選擇因素。

而從Sony去年訂下全新「3R」挑戰目標,預計打造後疫情時代裡的全新互動模式,其中將以Sony技術提供影音創作、體驗,並且藉由5G連網串連更多應用服務,因此手機產品顯然也將成為Sony未來不可或缺的發展重點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》